In heutigen Zeiten ist es zu einer absoluten Ausnahme geworden, dass ein Hersteller seine Geräte vor der offiziellen Präsentation geheimhalten kann (oder will). Microsoft wäre dies nun zumindest teilweise fast gelungen – aber eben nur fast. Einen Tag vor der offiziellen Präsentation der neuen Surface-Hardwaregeneration ist diese samt offiziellen Produktbildern durchgesickert.

Surface Pro 7

Der auf Leaks spezialisierte Journalist Evan Blass hat eine Reihe von entsprechenden Bildern auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Darauf zu sehen ist etwa das Surface Pro 7, das nun mit einem Intel Core-Prozessor der zehnten Generation ausgestattet sein soll. Zudem nutzt das neue Modell einen USB-C-Anschluss statt einem Mini-Display-Port wie der Vorgänger. Der klassische USB-A-Anschluss sowie ein SD-Karten-Slot sollen hingegen erhalten bleiben. Gerüchte zu einem neuen Surface Pen gab es zuletzt ebenfalls.

Das Surface Pro 7. Foto: Microsoft / evleaks

Surface mit ARM-Chip

Zudem bestätigen die Bilder eines der spannendsten Gerüchte der vergangenen Monate: Microsoft bringt offenbar tatsächlich ein neues Surface mit ARM-Prozessor. An so etwas hatte sich das Unternehmen schon vor einigen Jahren versucht, war damals aber auf wenig Gegenliebe der Konsumenten gestoßen, was nicht zuletzt an der schwachen Performance der verwendeten Nvidia-Chips sowie am stark abgespeckten Windows RT lag. Nun hat man angeblich direkt mit Qualcomm zusammengearbeitet, um auf Basis dessen Snapdragon 8cx eine bessere Option anbieten zu können.

Das Surface mit ARM-Prozessor soll besonders schlank sein. Foto: Microsoft / evleaks

Surface Laptop

Ebenfalls bereits in Bildern zu sehen ist die neueste Laptop-Generation von Microsoft – der Surface Laptop 3, den es in 13- und 15-Zoll-Varianten geben soll. Auf eine kreative Materialwahl verzichtet das Unternehmen dabei, statt Alcantara gibt es nun also einklassisches Metalgehäuse. Ansonsten sind auch hier USB-C-Anschlüsse zu sehen, angeblich setzt Microsoft für seine Laptops nun auf AMD-Prozessoren.

Der neue Surface Laptop in der 13-Zoll-Ausführung. Foto: Microsoft / evleaks

Dual-Screen

Noch keine Produktbilder gibt es von einem weiteren Gerät, das Microsoft angeblich vorstellen wird. Ein Surface mit Dual-Screen, das bisher unter dem Codenamen "Centaurus" die Runde machte. Entsprechende Prototypen hatte Microsoft bereits vor zwei Jahren erstmals vorgezeigt, nun will man ein solches Gerät aber endlich auf den Markt bringen. Glaubt man den Gerüchten, sollen andere Hersteller bald folgen. Spannend ist dabei auch die eingesetzte Software: Soll hier doch mit Windows Lite eine neue, abgespeckte Version von Microsofts Betriebssystem zum Einsatz kommen, die speziell für den Dual-Screen-Einsatz aber auch für kommende Foldables entwickelt wurde. Die Basis bildet dabei Windows Core OS, mit dem das Betriebssystem stärker modularisiert wird.

Ob die vorliegenden Informationen korrekt sind, wird sich schon bald herausstellen: Am Mittwoch um 16 Uhr (MESZ) startet das Unternehmen die offizielle Vorstellung der neuen Geräte im Rahmen eines Presseevents in New York. (red, 1.10.2019)