Ein schlechtes Wahlergebnis und interne Uneinigkeit: Was muss die SPÖ machen, um die Bevölkerung wieder für sich zu gewinnen?

Mit welchen Themen und Reformen können die Sozialdemokraten wieder Leben in die Partei bringen? Foto: Matthias Cremer

Für die Sozialdemokraten war der Wahlsonntag eine Ernüchterung. Das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte hat die SPÖ eingefahren, und nun muss intern überlegt werden, wie es mit der einstigen Großpartei weitergehen soll. Auch wenn die Roten insgesamt an zweiter Stelle liegen, so zeigt sich mit der Wählerstromanalyse, dass viele ehemalige SPÖ-Wählerinnen und -Wähler zu den Grünen gewechselt und viele andere gar nicht zur Wahl gegangen sind.

Grundlegende Reformen und Neuaufstellung

Personalrochaden hat es bisher nur in Form des Wechsels des Bundesgeschäftsführers gegeben. Thomas Drodzda hat seinen Rücktritt erklärt, ihm folgt Christian Deutsch nach. Die ersten Forderungen nach grundlegenden Reformen innerhalb der Partei werden bereits laut. So verlangt der ehemalige Bundesgeschäftsführer Max Lercher einen "Reformparteitag", um eine Neugründung zu ermöglichen, und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser fordert ein Aufbrechen des "Strukturkonservativismus" in der Partei und mehr Machtbefugnisse für die Parteichefin. Und schließlich plädiert die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Julia Herr, für eine inhaltliche, organisatorische und personelle Neuaufstellung der SPÖ.

Wie beurteilt die STANDARD-Community die Lage der SPÖ?

"Die SPÖ muss kapieren, dass sie sich in einer Zeit großer Transformationen befindet", schreibt Poster "Protagoras v. Abdera":

Die SPÖ hat zu den Fragen der Zukunftsgestaltung nicht viel beizutragen, ist das Fazit von User "die raffgier und die giraff'":

Für die Neugründung einer Partei des gesamten Spektrums links der Mitte spricht sich Poster "sylver" aus:

Was braucht die SPÖ?

Oder ist sie auf "dem richtigen Weg", wie Pamela Rendi-Wagner noch am Wahltag gesagt hat? Reformen oder eine gänzliche Neugründung: Was könnte den Sozialdemokraten helfen? Und warum hat die ÖVP im Vergleich viele junge Wählerinnen und Wähler mobilisieren und ansprechen können? Haben Sie einmal zu den Rot-Wählerinnen und -Wählern gehört, und wo haben Sie dieses Mal das Kreuzerl gemacht? (wohl, 1.10.2019)