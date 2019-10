Wien – Anfang Oktober startet die neue Werbekampagne von Licht für die Welt, die wieder von der Agentur PKP BBDO ehrenamtlich kreiert wurde. Die Sujets rücken diesmal das Augenlicht und seine Bedeutung für das Leben eines Menschen in den visuell als Spotlight gestalteten Fokus. Im Blickpunkt stehen die Gesichter von drei Menschen, einem älteren Mann, einer Frau und einem Kleinkind. Alle drei können durch eine Operation am Grauen Star wieder sehen.

Foto: Licht für die Welt

Die Kampagne umfasst Plakate, Onlinebanner sowie Radio- und TV-Spots und wird in Österreich, Deutschland, Schweiz und Tschechien in adaptierter Form zu sehen sein. "Nur mit diesen Werbekampagnen können wir die Spenden aufbringen, die nötig sind, um jährlich zehntausenden Menschen in den ärmsten Ländern der Welt zu helfen. Dafür bedanken wir uns bei der PKP BBDO für ihre kreativen Konzepte seit fast 20 Jahren", sagt Sabine Prenn, Geschäftsführerin von Licht für die Welt in Österreich.

Foto: Licht für die Welt

"Wir entwickeln seit fast 20 Jahren die Werbekampagnen für Licht für die Welt. Inzwischen konnte die Organisation mehr als 800.000 Augenoperationen am Grauen Star durchführen und Millionen Menschen mit Behinderungen helfen. Unsere Aufgabe ist es, den Spendern und Spenderinnen diese bedürftigen Menschen näher zu bringen, ohne dass sie selber in die Armutsgebiete dieser Welt reisen müssen und trotzdem deren Not aus dem Herzen verstehen", erklärt Jana David-Wiedemann, Geschäftsführerin der PKP BBDO. (red, 1.10.2019)