Der Österreicher bezwingt in Peking Richard Gasquet klar in zwei Sätzen

Nach dem Laver Cup kommt Thiem wieder in die Spur. Foto: REUTERS/ALBOUY

Peking – Dominic Thiem ist endlich erfolgreich in die China Open gestartet. Der beim ATP-Hallenturnier in Peking als Nummer 1 gesetzte Österreicher schlug am Dienstag den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4,6:1.

Es war der erste Karriere-Sieg Thiems über Gasquet und beim dritten Antreten auch sein erster bei diesem Turnier. Im Achtelfinale trifft Thiem auf den chinesischen Wild-Card-Spieler Zhang Zhizhen. (APA, 1.10.2019)