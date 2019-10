Am 12. Juni wird das letzte reguläre Konzert unter Angyans Ägide stattfinden. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk

2020 feiert mit dem Wiener Musikverein eine der renommiertesten Klassikinstitutionen der Welt 150. Geburtstag. Und das Jubiläumsjahr dauert im Haus im Wesentlichen bis zur Jahresmitte, setzt man das Festkonzert doch bereits für 6. Jänner an – mit einer programmatischen Wiederholung des Eröffnungskonzerts vom gleichen Tag 1870. Daneben sind Sonderzyklen, Dokumentationen und Münzprägungen geplant.

Anne-Sophie Mutter, Piotr Beczala und Mariss Janson

"Es ist ein Sammelsurium an Programmzusammenstellung, wie es vor 150 Jahren aber üblich war", umschrieb der Mitte 2020 nach 32 Jahren scheidende Intendant Thomas Angyan am Dienstag den Charakter des Festkonzerts. Für den Schaukasten der Möglichkeiten des Goldenen Saales sind neben den Wiener Philharmonikern unter anderen auch Anne-Sophie Mutter als Violinistin, Piotr Beczala als Tenor und Mariss Jansons als Dirigent für ein Programm zwischen Bach, Beethoven, Mozart oder Schubert verpflichtet. Noch seien die Verhandlungen nicht abgeschlossen, aber er gehe davon aus, das Konzert live-zeitversetzt auch auf ORF III präsentieren zu können, unterstrich Angyan.

Kein Abschiedskonzert für Angyan

In ORF 2 wird am 1. Jänner vor dem Neujahrskonzert das von Felix Breisach gestaltete Porträt "150 Jahre Musikverein Wien" gezeigt, und auch die Münze Österreich will dem Jubiläum ihren Stempel aufdrücken: Am 3. Dezember wird die Neujahrsmünze mit einem Apollo aus dem Deckengemälde des Goldenen Saals in Silber (50.000 Stück) respektive Kupfer (180.000 Stück) vorgestellt.

Im Großen und Ganzen wolle man bis zur Jahresmitte – wenn Stephan Pauly von Thomas Angyan übernimmt – die Feierlichkeiten abgeschlossen haben. Ein großen Abschiedskonzert für sich selbst plane er dabei nicht. "Dass ich meine Tätigkeit mit einer Selbstbeweihräucherung beende, das ist nicht mein Stil", unterstrich der Langzeit-Musikvereinsleiter. So dürfte am 12. Juni das Konzert der Symphoniker unter ihrem ebenfalls scheidenden Chefdirigenten Philippe Jordan das letzte reguläre unter Angyans Ägide werden. (APA, 1.10.19)