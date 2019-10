Proprietärer Nvidia-Treiber direkt in den Installer integriert – Soll schneller starten, aktualisierte Softwareausstattung

Der Desktop der Ubuntu 19.10 Beta. Screenshot: STANDARD

Der sechsmonatige Veröffentlichungszyklus bringt es mit sich: Mit Ubuntu 19.10 steht schon bald wieder eine neue Generation einer der populärsten Linux-Distributionen an. Als Vorgeschmack darauf gibt es nun die erste – und einzige – Beta-Version.

Testlauf

Ubuntu 19.10 "Eoan Ermine" bringt zunächst vor allem die gewohnten Softwareaktualisierungen. So wird als Basis nun der Linux Kernel in der Version 5.3 verwendet. Den Default-Desktop gibt GNOME 3.34 ab, für den die Ubuntu-Entwickler auch ein neues, helles Theme entwickelt haben – das laut den aktuellen Plänen aber zunächst nicht zur Default-Wahl werden soll.

Eine interessante Änderung gibt es in Hinblick auf die Grafikkartenunterstützung: Erstmals inkludiert Ubuntu nämlich die proprietären Treiber von Nvidia direkt auf dem Installationsmedium. Zudem soll der Systemstart beschleunigt worden sein, und von Fedora übernimmt man jene Änderungen, die beim Boot mit Intel-Grafikkarten zu weniger Auflösungsänderungen führen.

ZFS?

Ebenfalls für Ubuntu 19.10 angekündigt war eine Option, um die Linux-Distribution auf Basis des ZFS-Dateisystems installieren zu können. In der Beta findet sich von all dem aber bisher nichts, laut den Entwicklern könnte das Feature aber noch bis zur fertigen Version nachgeliefert werden. Eine fixe Zusage in diese Richtung gibt es aber nicht.

Download

Die Ubuntu 19.10 Beta steht in Form eines Systemabbilds zum Download, das etwa auf einen USB-Stick gespielt werden kann. Parallel zur Hauptdistribution gibt es auch wieder neue Testversionen für einige Ubuntu-Ableger wie Ubuntu Mate, Xubuntu, Ubuntu Budgie und Kubuntu. Die fertige Version soll laut den aktuellen Plänen bereits am 17. Oktober veröffentlicht werden. (Andreas Proschofsky, 1.10.2019)