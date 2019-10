Streaming-Dienst bietet Pilotfolge von "Bard of Blood" an

Die Schauspieler Emraan Hashmi und Kirti Kulhari spielen in "Bard of Bloods" mit. Foto: APA/AFP/SUJIT JAISWAL

Der Kampf um die zukünftige Nummer eins im Streaming-Geschäft ist im vollen Gange. Apple und Disney steigen demnächst ins Geschäft ein und setzen damit Netflix vermehrt unter Druck. Kein Wunder, dass der Marktführer sich an neuen Ideen ausprobieren muss. Die neueste: Netflix bietet Nutzern die erste Folge von "Bard of Blood" gratis zum Schnuppern an.



Die Hürden für potentielle Interessenten dafür sind denkbar niedrig angesetzt, berichtet "Mobilflip". Demnach müsse man sich nicht einmal anmelden und erst recht kein Abo abschließen, um in den Genuss des Angebots zu kommen. Dieses kostet dem Nutzer auch nicht die kostenlosen Testtage, die man danach nach wie vor verbrauchen kann.

Nicht in Österreich

Dieser Service steht allerdings in Österreich und Deutschland nicht zur Verfügung, stattdessen nur in ausgewählten Ländern. Darunter fällt auch Indien. Dieser Schritt soll Netflix helfen, den dortigen Markt zu erobern.

Indischer Ex-Spion

"Bare of Blood" bietet sich dafür freilich an, da Indien darin eine prominente Rolle spielt. Darin werde ein indischer Ex-Spion als Leiter einer inoffiziellen Rettungsmission von seiner Vergangenheit eingeholt, lautet die offizielle Netflix-Beschreibung. Die Hauptrolle spielt Emraan Hashmi. Und der indische Schauspieler hat auch das Netflix-Angebot via Twitter verbreitet. (red, 1.10.2019)