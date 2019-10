Der Wachau-Marathon ist da keine Ausnahme. Dabei machen die Veranstalter hier ziemlich viel ziemlich super. Allein der Stunt, 7.000 Menschen an einem Sonntagmorgen rechtzeitig an drei Startorte (für den Viertel-, den Halbmarathon und den Marathon) entlang der Straße, die man dann zurück nach Krems rennt, zu bringen, ist nicht einfach. Schließlich muss das Gepäck ja vor den Läuferinnen und Läufern wieder im Ziel sein.

Am Bahnhofsplatz von Krems geht es deshalb Sonntagfrüh rund: Eine Busflotte bringt die schon jetzt oft nervösen Athletinnen und Athleten an die Startorte.

Dass auf jeder Startnummer eine Busabfahrtszeit steht, ist nett – aber wurscht: Die einen wollen so früh, die anderen so spät wie möglich beim Start sein. Also drängelt jeder in den Bus, der gerade am Pier steht.