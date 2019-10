Heinz-Christian Strache will sich völlig aus der Politik verabschieden. Foto: AFP

Zwar hat Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstag seinen völligen Rückzug aus der Politik angekündigt, dennoch wurden die Internetadressen listestrache.at und liste-strache.at bereits in Stellung gebracht. Wer hinter der Domain steckt, ist unklar, sie wurde erst am Montag beim Hostinganbieter Host Europe registriert, der auch von der ÖVP genutzt wird. So könnten auch Spaßvögel oder Domain-Händler hinter der Adresse stecken.

Derzeit ist die Internetseite leer. "Diese Webpräsenz befindet sich noch im Aufbau. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal", heißt es auf listestrache.at.

Die Whois-Einträge zu listestrache.at Foto: Screenshot/Sum

Bis zur Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung waren die Informationen zu Domaininhabern ("Whois") öffentlich einsehbar. (red, 1.10. 2019)