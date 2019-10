Die Bäckerei wird ausziehen. Wie es dann mit dem Traditionsbau auf dem Ankerbrot-Gelände weitergeht, ist offen. Foto: Heribert CORN

Wien – Ex-Kanzler Werner Faymann (SPÖ) und sein früherer Sprecher Matthias Euler-Rolle sind bei den neuen Eigentümern des Ankerbrot-Areals in Wien-Favoriten an Bord, wie das Magazin Gewinn berichtet. Demnach will Ankerbrot in drei bis fünf Jahren einen neuen Standort in Simmering beziehen. Wie es danach mit der alten Brotfabrik weitergehen soll, ist noch unklar. "Ich kann dazu noch gar nichts sagen, außer dass Ankerbrot noch einige Jahre am Standort bleiben wird und es viele Möglichkeiten für die Liegenschaft gibt", wird Euler-Rolle zitiert.

Im Juni verkaufte die Bäckerei ihren teilweise unter Denkmalschutz stehenden Stammsitz in Favoriten, nutzte diesen aber weiter. Teile wurden zu einer Eventlocation und in einen sozialen Treffpunkt für das Grätzl umfunktioniert.

33 Millionen Kaufpreis

Neuer Eigentümer des 41.500 Quadratmeter großen Ankerbrot-Stammsitzes ist laut Gewinn eine Tochter der Montibus Projektentwicklung, an der die Immobilieninvestoren Nemat und Nazli Farrokhnia die Mehrheit halten. Einer von zwei Geschäftsführern der Montibus ist Matthias Euler-Rolle. Kolportierter Kaufpreis sind 33,25 Millionen Euro.

Indirekt kommt somit Faymann in die Runde: Zusammen mit Euler-Rolle hat der Ex-Kanzler die 4pro Projektmanagement- und KommunikationsgmbH gegründet. Diese ist wiederum mit sechs Prozent an der Imfarr-Beteiligungs GmbH von Nemat Farrokhnia beteiligt. (red, 1.10.2019)