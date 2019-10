Wien – Zum Beginn des neuen Schuljahres starten die ÖBB ihre jährliche Sicherheitskampagne, um das Bewusstsein für die sichere Benutzung von Bahnanlagen zu schärfen. Im Vorjahr sind laut ÖBB in Österreich 23 Menschen wegen unüberlegtem Handeln und Leichtsinn an Gleisanlagen zum Teil schwer verunglückt, einige leider auch tödlich. Dazu kommen noch 62 Unfälle mit Verletzungen an Eisenbahnkreuzungen, die in fünf Fällen tödlich endeten. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene begeben sich häufig aus Unwissenheit und Leichtsinn in Lebensgefahr.

Foto: öbb

Die Kampagne "Pass auf dich auf" appelliert an die Eigenverantwortung. Vor allem Jugendliche und jungen Erwachsene werden angehalten, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und in vollen Zügen zu genießen – aber an Bahnanlagen Vorsicht walten zu lassen.

Foto: öbb

Foto: öbb

Neben den neuen Kampagnensujets setzen die ÖBB wieder auf Videos zu den möglichen Gefahrensituationen, die wachrütteln und zur Diskussion anregen sollen. Sie sind auf passaufdichauf.at und www.youtube.at zu sehen.

Foto: öbb

(red, 1.10.2019)