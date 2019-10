David Hasselhoff: Musik ist Krieg. Foto: Imago

Jörg Haider, Dieter Bohlen, HC Strache und David Hasselhoff haben mein Leben zerstört. Nein, Schmäh. Sie haben es aber schlechter gemacht. Alles begann 1986. Bis dahin hat das meiste halbwegs gepasst. Vor 33 Jahren also putschte sich Jörg Haider in Innsbruck an die Spitze einer Partei, die in meinem Elternhaus "Die oidn Nazi" geheißen hat. Wir wissen das, wir hatten welche in der Familie. Vorher lief die FPÖ unter "ferner liefen". Danach schaute jeden Tag dieselbe siegesbewusste Fresse aus dem Fernseher.

"You're My Heart, You're My Soul"

1987 folgte im ORF die Erstausstrahlung von "Knight Rider" mit dem sprechenden Auto namens K.I.T.T., das aber in der deutschen Synchronisation meistens "Kumpel" geheißen hat. Die Titelmelodie war und ist leiwi und wurde 2002 vom britisch-indischen Musiker Panjabi MC für den Dancefloorkiller "Mundian To Bach Ke" toll gesampelt.

Dieter Bohlen übrigens legte 1985 mit Modern Talking und "You’re My Heart, You’re My Soul" schon einmal ordentlich einen bezüglich Verminderung der Lebensqualität vor. Aber man konnte die Zimmertür zur Schwester und ihrem Plattenspieler im Zweifel mit "1/2 Mensch" von den Einstürzenden Neubauten aus demselben Jahr beschallen. Musik ist Krieg. Manchmal habe ich mir die Platte von Modern und Talking auch heimlich ausgeliehen, um sie gemeinsam mit einem "Kumpel" zu hören. Ja, es waren sanfte Drogen im Spiel.

"Looking for Freedom"

David Hasselhoff veröffentlichte 1989 rechtzeitig zum Mauerfall im deutschen Sprachraum seinen musikalischen Flop "Night Rocker". Der war zuvor 1985 in den USA zu Recht kommerziell untergegangen. Musik ist immer auch tragisch. Ostdeutschland wurde von ihm 1989 mit dem Song "Looking For Freedom" entsprechend mies im Kapitalismus empfangen. Hasselhoff glaubt seitdem, dass er den Kommunismus besiegt hat. Die Menschen hören seine Musik freiwillig.

Irgendwann stellte sich heraus, dass Jörg Haider und sein Auto keine Kumpels waren. Dafür kam dann 2002 HC Strache und vermieste mir das Leben. Jetzt ist er schwitzend vor einem Krug voller Weinstoppeln zurückgetreten. Ich befürchte, nur vorübergehend. David Hasselhoff singt am 10. Oktober in der Wiener Stadthalle neue Lieder. Er ist erfolgreicher denn je. Alles hängt mit allem zusammen. (Christian Schachinger, 2. 10. 2019)