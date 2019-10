Puls 4 feiert bisher höchsten Marktanteil in Werbezielgruppe – Servus TV steigert sich beim Gesamtpublikum

Vom Wahlkampf geprägter TV-Monat – im Bild Werner Kogler, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer und Peter Pilz bei einem Konfrontationstermin im ORF. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Montag feierten die Sender ihr Millionenpublikum bei der Nationalratswahl – Dienstag wurde der September vorläufig abgerechnet, diesmal nach Marktanteilen am TV-Publikum in diesem Monat. Die beiden Hauptprogramme des ORF konnten gegenüber September 2018 zusammen nur leicht – um 0,4 Prozentpunkte – zulegen. Hinter dem gemeinsamen Plus steht ein Verlierer und ein Gewinner.



ORF 2 mit den meisten Sendungen zum Wahlkampf und zur Wahl, traditionell der informationslastigere Hauptkanal des ORF-Fernsehens, steigerte sich im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum ab zwölf Jahren. ORF 1, das sich an eine jüngere Zielgruppe richtet, verlor 0,9 Prozentpunkte auf (gerundet) 7,5 Prozent.

"ATV Aktuell" haarscharf vor "ZiB 20"

Montagabend hatte die ATV-Nachrichtensendung um 19.18 Uhr mit 195.000 Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens einen Hauch mehr Publikum als die "ZiB 20" in ORF 1 um 19.59 Uhr mit 192.000 Zuschauern.

Vereinigte Privatsender

Beim Gesamtpublikum legte Puls 4 um 0,2 Prozent zu auf nun 3,8 Prozent, ATV verlor 0,3 Prozentpunkte auf 3,4, ATV 2 liegt mit 1,2 Prozent um 0,1 über dem Septemberwert aus 2018. Alle diese Sender gehören zu ProSiebenSat1Puls4.

Servus im Plus

Servus TV steigerte sich von 2,4 auf 3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum – im August feierte der Sender aus Dietrich Mateschitz' Red Bull Media House seinen bisherigen Höchststand von 3,4 Prozent Marktanteil.

Puls 4 feiert Marktanteilsspitze

ProSiebenSat1Puls4 feiert den bisher höchsten Marktanteil in der Werbezielgruppe für Puls 4 – 5,5 Prozent im September beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren. Für ATV meldet die Gruppe mit 4,8 Prozent einen Höchststand seit September 2013 in dieser Zielgruppe.

Servus TV kommt auf 2,4 Prozent nach 2,1 Prozent im September 2018.

Der Quoten-Überblick für die Werbezielgruppe, soweit bisher verfügbar:

(fid, 1.10.2019)