Neubau Bundesschule Aspern, Wien

Bauherr: BIG Bundesimmobiliengesellschaft

Architektur: fasch&fuchs.architekten ZT-gmbh

Fachplanung: EXIKON arc&dev (Bauphysik), Werkraum Wien Ingenieure ZT GmbH (Tragwerksplanung), Thermo Projekt GmbH (Haustechnik), Pflanz! (Landschaftsarchitektur)

Bei der Bundesschule in der Seestadt Aspern wurde ein "neuartiges Raum- und Funktionsprogramm in einer Art und Weise umgesetzt, dass einen die Sehnsucht beschleicht, selbst wieder in die Schule gehen zu dürfen", so die Jury. Es sei eine Schule mit "großen Möglichkeitsräumen", in der Licht, Luft und Farbe vorherrschen würden. Das Gebäude wird "bis in den letzten Winkel" mit Tageslicht durchdrungen, die Kühlung komme "ohne nennenswerte Energiekosten aus". Bei der Auswahl der Baumaterialien wurde auf emissionsarme Produkte Wert gelegt.