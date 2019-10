Um das Image eines blauen Spesenritters und freiheitlichen Parvenu loszuwerden, sind Ort und Zeit denkbar schlecht gewählt: 10.30 Uhr, eine Weinbar in der Wiener Innenstadt. Die Wände sind mit noblem Holz vertäfelt und erlesenen Jahrgängen dekoriert.

Straches Auftritt am Dienstagvormittag in einer Weinbar in der Wiener Innenstadt. Foto: Matthias Cremer

Hier will Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Dienstagvormittag eine persönliche Erklärung abgeben, nachdem er seiner Partei viereinhalb Monate nach Auffliegen der Causa Ibiza und seinem Rücktritt weitere Scherereien bereitet hat: 2.500 Euro Zuschuss für die 3.500-Euro-Miete seiner Villa in Klosterneuburg stehen im Raum, ebenso ein Spesenkonto in der Höhe von 10.000 Euro im Monat.

Das Publikwerden solcher Extras macht Straches Partei zu dem Zeitpunkt längst für den blauen Absturz bei der Nationalratswahl verantwortlich: minus zehn Prozentpunkte. Auch kursieren bereits neue Gerüchte, dass intern auf Hinweise gestoßen wurde, die die bisher lautgewordenen Vorwürfe weit übersteigen sollen.

10.25 Uhr: Entgegen seiner Gewohnheit ist Strache überpünktlich und betont gutgelaunt: Vor ihm türmen sich die Kamerastationen auf, die Fotografen blenden ihn mit einem Blitzlichtgewitter, und ein ganzer Strauß an Mikrofonen steht für den Ex-FPÖ-Chef bereit. Die Journalisten, die Strache im Ibiza-Video als "die größte Huren" bezeichnet hat, begrüßt er mit "Herzliches Grüß Gott!". Nachsatz: "Sie haben mir gefehlt in den letzten Wochen und Monaten."

Zuerst hebt Strache, der als Spitzenpolitiker gern fünfzig Minuten am Stück geredet hat, zu den "Verleumdungen" rund um die Spesenaffäre an, die die "üblichen Gegner" und "nicht bekannten Kräfte" just vor dem Urnengang am Sonntag gegen ihn und "die freiheitliche Familie" erhoben hätten: Hier werde er ausschließlich "mit den Ermittlungsbehörden" kooperieren und diese sicher nicht öffentlich aufarbeiten. Abermals entschuldige er sich für seine "Fehler", gemeint ist aber offenbar nur die Causa Ibiza.

Entschluss mit schwerem Herzen

Doch dann kommt Strache überraschend rasch auf den Punkt: "Um "keine Spaltung" der Partei zuzulassen, "eine Zerreißprobe" zu verhindern, habe er sich "schweren Herzens" dazu entschlossen, seine Mitgliedschaft ruhend zu stellen. Der Ex-FPÖ-Chef bedauert, dass er darüber mit der neuen Parteispitze kein Gespräch führen habe können. Dennoch wünsche er alles Gute für die anstehende Vorstandssitzung am Nachmittag. "Der Misserfolg hat viele Väter", erklärt Strache nur zum desaströsen Abschneiden der FPÖ bei der Wahl.

Kein Wort davon, dass die ersten blauen Landespolitiker schon seinen Ausschluss fordern, weil eine Suspendierung nicht genug sei. Auch kein Thema für Strache in der Weinbar: jene Gerüchte, dass er selbst vor der Nationalratswahl diverse Spesenfälle seiner Parteifreunde an Medien weitergereicht haben soll, etwa jenen, dem zufolge die Partei für den Bau des Gartenzauns rund um das Haus von seinem Nachfolger Norbert Hofer aufgekommen sein soll.

Stattdessen macht Strache mit seinen Zetteln, auf denen sich viele Stellen mit signalgelbem Leuchtmarker finden, weiter. Seine zweite Botschaft lautet, dass er "kein Amt, keine politische Funktion mehr" anstrebe. Diesen Schritt begründet der 50-Jährige vor allem damit, dass die letzten Wochen seiner Familie – vor allem seiner Frau Philippa Strache – arg zugesetzt hätten. Für all jene, die seinen Vertrautesten geschadet hätten, kündigt der Ex-Vizekanzler "rechtliche Konsequenzen" an – um wen es sich dabei genau handeln soll, spart er aus. Ebenso, was nun mit dem Mandat seiner Gattin geschehen soll. Nach gut zehn Minuten geht Strache ab – ohne jegliche Fragen zuzulassen.

In einem Hotel in der Wiener Josefstadt haben sich da schon längst die blauen Parteigranden zusammengefunden, um über das Wahlergebnis und den Fall Strache zu beraten. FPÖ-Chef Hofer nimmt die Ankündigung seines Vorgängers, seine FPÖ-Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen, laut eigener Aussage "zur Kenntnis". Bei der Gremiensitzung gehe es auch um die künftige Aufstellung der Partei, erklärt er.

Krisensitzung in der Josefstadt

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner wiederum kommentierte den angekündigten Rückzug von Strache damit, dass das für ihn "nichts geändert" habe – er bleibe bei seiner Forderung nach einer Suspendierung. Im Hotel ebenfalls anwesend: der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek, der sich am Tag zuvor als Erster offen für den Parteiausschluss Straches ausgesprochen hat, sollten sich die Vorwürfe in der Spesenaffäre erhärten: "Wenn das stimmt, sehe ich keine andere Möglichkeit."

Gemäß Parteistatut bleibt neben Ausschluss oder Suspendierung auch nicht viel anderes übrig, denn: Ein Ruhendstellen der FPÖ-Mitgliedschaft kennt das blaue Konvolut unter Paragraf 6 gar nicht. Sondern nur ein Erlöschen der Mitgliedschaft durch: a) Tod, b) Austritt, c) Streichung, d) Ausschluss oder e) den Beitritt zu einer anderen Partei. (Maria Sterkl, Nina Weißensteiner, 1.10.2019)