Der Vierteiler zum "Okawango – Fluss der Träume" startet am Mittwoch um 20.15 Uhr. Foto: Servus TV

Wien – Mit einem bunten Programm warten die Terra Mater Factual Studios diesen Herbst auf: Im Rahmen der "Terra Mater"-Reihe, die jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Servus TV zu sehen ist, gibt es etwa einen über fünf Jahre gedrehten Vierteiler zum "Okawango – Fluss der Träume" (ab 2.10.) oder "Pandas hautnah!" (13.11.) zu erleben. Die Highlights wurden bei einem Pressegespräch in Wien vorgestellt.

Ein tierisches Abenteuer sollte auch "Das Lied der Gibbons" (20.11.) werden, während sich ein anderer Film mit der äußeren Hülle von Tieren ("Stacheln, Fell und Federkleid" am 27.11.) beschäftigt. In den hohen Norden geht es dann kurz vor Weihnachten: Am 18. Dezember entführt "Terra Mater" nach Lappland und begleitet Rentier-Herden bei ihrer Reise unter der Mitternachtssonne.

Produktionen von Walter Köhler auf Servus TV

Auch abseits der Kernmarke gibt es bei Servus TV einige Produktion des Wiener Studios von Walter Köhler zu sehen, etwa im Rahmen von Reihen wie "Heimatleuchten", "Junge Wilde" und "So feiern wir". Diesen Herbst umfasst das fünf Programmstunden zu u.a. dem Mühlviertel, den Bäumen Österreichs und altem Handwerk, während für 2020 Projekte zum Zillertal und dem Kufsteinerland angekündigt wurden.

Die Terra Mater Factual Studios wollen mit ihren Filmen aber nicht nur auf aktuelle Themen aufmerksam machen – neben der vielfach prämierten Kinoarbeit "Sea of Shadows" über eine aussterbende Walart etwa auch mit dem Dokumentarfilm "Watson" zu Paul Watson, dem Gründer der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd -, sondern auch nachhaltige Produktionsweisen in den Mittelpunkt rücken. "Das Ziel ist es daher, die Belastung unseres Planeten, die dadurch verursacht wird, an anderer Stelle wettzumachen", heißt es in den Presseunterlagen. Konkret dreht es sich dabei um Aufforstungsprojekte.

Im kommenden Jänner feiert die Produktionsfirma ihr zehnjähriges Bestehen. Auch die nächste Dekade soll "im Zeichen von innovativen Projekten, kombiniert mit erfolgreich Bewährtem, stehen". Heuer gab es für Filme aus dem Hause Terra Mater insgesamt 35 Preise bei Filmfestivals weltweit. Und das Angebot wird künftig nicht kleiner, startet man doch auch einen eigenen YouTube-Kanal für kürzere Formate. (APA, 1.10.2019)