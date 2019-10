Foto: Blanvalet

Jodi Taylor: "Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv"

Der heimliche Wunschtraum jedes Historikers ist in Jodi Taylors Romanreihe "The Chronicles of St Mary's" wahr geworden: nämlich in der Zeit zurückreisen und selber nachschauen. Das ist beileibe keine neue Idee – aber wer Taylors flapsigen Schreibstil mag, findet hier eine nicht so schnell versiegende Ressource. Zehn Romane gibt es schon, das ist nur der erste!

