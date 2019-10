Wien – Fast hätten die Krone-Gesellschafter am Montag wie im März über die Absetzung von Krone-Miteigentümer Christoph Dichands als Herausgeber und Chefredakteur von Österreichs größter Tageszeitung abgestimmt. Die Anträge der deutschen Mitgesellschafter Funke-Gruppe wurden nach STANDARD-Infos vertagt. Sie hätten das Klima für Gespräche zwischen Dichand und Neo-Miteigentümer und Immobilienmilliardär René Benko belastet; Funke will Benko all ihre Krone- und Kurier-Anteile verkaufen. (fid, 1.10.2019)

Nachlese "Krone"-Streit auf dem Weg zum nächsten Gericht – Durfte Christoph Dichand als Gesellschafter über die eigene Entlassung als "Krone"-Chefredakteur mitstimmen?