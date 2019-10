Für Reportagen und Beiträge in Lehrveranstaltungen und für Abschlussarbeiten

Die ersten Nachwuchspreise der FH Wien der WKW für Studierende. Foto: FHW/Markus Hechenberger

Der Studienbereich Jouranlismus und Medienmanagement an der FH der Wirtschaftskammer Wien hat am Montagabend erstmals Nachwuchspreise für Journalismus verliehen. Sie entstanden in Lehrveranstaltungen und als Abschlussarbeiten.

Die Preisträger suchten Leila Al-Serori (Süddeutsche Zeitung), Peter Klein (ehemaliger Senderchef Ö1), Jens Lang (ORF) und die FH-FachbereichsleiterInnen Carola Leitner, Martin Reichenauer und Karina Schwann aus.

Auszeichnungen gingen an:

Markus Scheffler und Ralf Waldharts TV-Bericht über ehrenamtliche Helferinnen der Wiener Tafel.

Sebastian Panny für seine Online-Reportage "Chabela, die Königin vom Kella" über Wrestling in Wien.

Clemens Draxler, Felix Diewald, Juliane Egger, Almud Krejza und Viktoria Posch mit ihrem Radiobeitrag "Schieles Wally – How a painting provoked restitutions for Jewish ownership in Austria"

Johanna Hirzberger erhielt einen Sonderpreis für die beste Abschlussarbeit über "Von der Nische zum Mainstream – die neue, alte Rechte". (red, 1.10.2019)