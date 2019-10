Mit den Haien tauchen, Wasserwelt in Terra Mater oder Rebellion – Aufstand gegen China – mit Radiotipps

15.45 REPORTAGE

+/- 5 Meter: Mit den Haien tauchen Dem Extremtaucher Joe Bunni gerät beim Tauchen ein Tigerhai vor die Linse. Samuel Gruber – ein vehementer Verteidiger der Haie – erforscht die Lebensweise der Tiere unterdessen in seinem Labor auf der Bahamasinsel Bimini. Boyan Slat arbeitet an einem Projekt zur Beseitigung von Plastikabfällen in den Meeren. Bis 16.40, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wasserwelt Filmisches Porträt des Okawango-Flusses im Süden Afrikas. Was ihn so besonders macht? Er fließt landeinwärts und endet nach rund 1500 Kilometern in der Kalahari-Wüste. Bis 21.10, Servus TV

Foto: servus tv

20.15 THRILLER

Bastille Day (USA 2016, James Watkins) Idris Elba als CIA-Agent und Richard Madden (Game of Thrones) als gewitzter Taschendieb kommen einer Verschwörung auf die Spur. Von Polizei und Terroristen gejagt, hetzen sie durch Paris, um einen verheerenden Anschlag zu verhindern. Bis 21.40, ORF 1

KinoCheck

20.15 KOMÖDIE

Nur Fliegen ist schöner (F 2015, Comme un avion)Der Grafiker Michel ist alltagsmüde. Um seiner Routine zu entfliehen, bestellt sich der passionierte Flugzeugfan kurzerhand ein Kajak. Seine Frau Rachelle setzt ihn an einem Fluss aus, und Michel eröffnet sich eine neue Welt jenseits des monotonen Alltagslebens. Charmante Komödie. Bis 21.55, Arte

Foto: arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Hongkong – gefährliche Gegensätze Ein Grund für die aktuellen Proteste in Hongkong ist die massive Wohnungsnot. Hongkong hat New York den Rang als Stadt mit den meisten Milliardären abgelaufen. Zugleich steigt die Armutsrate bedenklich an. Bis 23.00, ORF 2

23.00 REPORTAGE

Weltjournal +: Rebellion – Aufstand gegen China Die anfangs friedlichen Demonstrationen werden nun immer brutaler, Hongkongs Polizeieinheiten nutzen Tränengas und Wasserwerfer. Die australische Reporterin Sophie McNeill ist an vorderster Front und spricht mit den Leuten vor Ort. Bis 23.50, ORF 2