Nowotny verabschiedete sich von der OeNB mit erhobenem Zeigefinger in Richtung Nachfolger. APA/Punz

Wien – Wahrscheinlich haben sich Robert Holzmann (FPÖ) und Ewald Nowotny (SPÖ) die Hofübergabe im Hause Oesterreichische Nationalbank, OeNB, anders vorgestellt. Die offizielle Verabschiedungszeremonie für Ex-Gouverneur Nowotny und seine Direktoren fand am Dienstagabend im Wiener Palais Ferstel statt – und die Stimmung war etwas angespannt.

Mit Müh und Not hatte OeNB-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) tags zuvor eine gesichtswahrende Lösung für die erste Personalentscheidung Holzmanns gefunden. Er hatte OeNB-Personalchefin Susanna Konrad-El Ghazi rausgeworfen, ohne Einbindung von Generalrat und Betriebsrat. Externe und interne Prüfer nehmen die Vorgänge unter die Lupe, die Personalchefin ist so lang auf Urlaub.

Der neue Gouverneur Holzmann hat sich für die Wolken über der OeNB entschuldigt. Foto: APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Die Aufregung im Haus ist enorm – und spiegelte sich auch in der Abschiedsrede Nowotnys wider. Der ging zwar nicht explizit auf das Vorgehen seines Nachfolgers ein, betonte aber sinngemäß, dass es bei Reformen unerlässlich sei, die Mitarbeiter im Haus umfassend zu informieren, die rechtlichen Grundlagen zu beachten und Konsens in den Führungsgremien herzustellen. Sein Team (Nowotny war ab 2008 Chef der OeNB) habe das bei seinen Reformen beherzigt, so der frühere Gouverneur. Holzmann und seinen Direktoren wünschte er einen guten Start, man möge den großen Erfahrungsschatz der Mitarbeiter wertschätzen und nutzen.

Umbaupläne

Etliche Winke mit dem Zaunpfahl, könnte man das nennen.

Holzmann nahm den Ball in seiner Rede auf und entschuldigte sich "für die Wolken, die über dem Himmel der Notenbank aufgetaucht sind". Sein Interesse sei ausschließlich die Wahrung der Integrität der Notenbank.

Der neue Gouverneur hat schon Pläne, wie er die OeNB umbauen möchte. Dem Vernehmen nach will er alle strategischen Bereiche in seinem Verantwortungsbereich bündeln, das Administrative in andere Abteilungen auslagern. Jene Hauptabteilung, zu der die Organisation ressortiert, würde demnach aufgespalten, die Personalabteilung aufgegliedert werden. Sollte das so kommen, würde sich der Tätigkeitsbereich Konrad-El Ghazis wie von selbst reduzieren. Allerdings war am Dienstagabend auch zu hören, dass man die Personalagenden in die Zuständigkeit von Vizegouverneur Gottfried Haber (ÖVP) verlagern könnte. Zu hören ist zudem, dass die Hauptabteilung Volkswirtschaft von drei auf zwei Abteilungen geschrumpft werden könnte.

Nichts ausgemacht

Allerdings sind das nur Pläne, Gespräche mit dem Präsidium des Generalrats hat Holzmann angeblich noch nicht geführt. Der Generalrat – Vizepräsidentin ist die freiheitliche Barbara Kolm – ist für die Geschäftsordnung zuständig.

Die größeren Reformen sollen aber erst nächstes Jahr angegangen werden, heißt es. Holzmann wolle nicht zuletzt abwarten, ob die von Türkis-Blau bereits in einen Gesetzesentwurf gegossene (aber vom Nationalrat nicht mehr beschlossene) Aufsichtsreform doch noch kommt. In diesem Fall würde die Bankenaufsicht zur Gänze in die FMA wandern. (Renate Graber, 2.10.2019)