1. Steuern senken wollen alle – ÖVP und FPÖ taten sich am leichtesten

Bei Ökonomen herrscht Einigkeit darüber, was sich im Steuersystem ändern muss. Die Belastung des Faktors Arbeit muss sinken, sagen Währungsfonds, Industriestaatenorganisation OECD und Wifo in Österreich unisono. Gibt ein Arbeitgeber 100 Euro für einen seiner Angestellten aus, nimmt der Dienstnehmer im Schnitt 52,6 Euro mit nach Haus. Die Differenz ist nur in wenigen Industrieländern so groß. Während Arbeit entlastet gehört, sollten im Gegenzug Vermögen- und Erbschaften sowie Emissionen höher besteuert werden.

Türkis-Rot: Keine Chance auf Annäherung gibt es bei Vermögens- und Erbschaftssteuern, die von der SPÖ gefordert wird. Beides ist für die Volkspartei ein rotes Tuch. Allerdings ist das kein schwerwiegendes Hindernis. Die SPÖ hatte sich in der großen Koalition bereits damit abgefunden, dass sie mit dieser Forderung abblitzt. Ansonsten gibt es Gemeinsamkeiten. Arbeitnehmer entlasten wollen ÖVP wie SPÖ, beide Parteien ticken hier recht ähnlich. Eine Senkung der Tarife in den Steuerstufen wäre wohl schnell ausverhandelt. Auch bei Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge waren beide Seiten zuletzt weitgehend einig. Wenn Arbeitnehmer was bekommen, wird es auch für Unternehmen was geben müssen: Das wird auch der SPÖ vermittelbar sein.

Türkis-Grün: Als Knackpunkt gilt die Frage, ob sich Grüne und Türkise auf eine höhere Besteuerung von Emissionen einigen könnten. Die Grünen plädieren für eine CO2-Steuer, die ÖVP ist dagegen. Im Wahlprogramm der Ökopartei wurden keine Zahlen dazu genannt, wie hoch die Abgabe sein soll. Das ließe Koalitionsverhandlern Spielraum: Wenn die ÖVP akzeptiert, dass Emissionen teurer werden, könnten die Grünen akzeptieren, dass die Teuerung moderat ist. Doch es gibt mehr Schwierigkeiten. Die Grünen wollen klimaschädliche Steuervorteile streichen, etwa das Dieselprivileg. Die Mineralölsteuer für Diesel ist niedriger als für Benzin. Ob die ÖVP mitzieht? Die Ökopartei will Flugtickets verteuern – unter ÖVP-Ägide wurde die Flugticketabgabe halbiert.

Türkis-Blau: Die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre lehrt, dass sich Türkis und Blau beim Thema Steuern leichtgetan haben, weil beide Parteien darin übereinstimmen, dass der Staat weniger besteuern soll. Die geplanten Steuersenkungen waren schon ausverhandelt, dann kam erst Ibiza. Auch darüber, dass es keine neuen Abgaben geben soll, war man sich einig. Eine Ausnahme ließ man zu: die Onlinewerbeabgabe, die vor allem Google und Facebook treffen sollte. Allerdings haben die Alt-Koalitionäre davon profitiert, dass 2016 bis 2018 die Konjunktur stark angezogen hat. Die Steuereinnahmen haben zugelegt, ÖVP und FPÖ hatten also auch Spielräume, um zu entlasten, was Kompromisse massiv erleichterte.