Im Salzwasserbecken wächst der steirische Branzino heran. Foto: Lukas Friesenbichler

"Urban Fish Farming" nennt Michael Wesonig das Nachhaltigkeitsprojekt, mit dem er Meeresfische in der Steiermark züchtet. In Salzwasserbecken, nur mit Mineralien angereichert, wächst der steirische Branzino heran. Meeresverschmutzung und lange Transportwege fallen damit weg.

Der Lachs ist ebenfalls ein echter Steirer. Wesonig zieht ihn schon vom Ei weg im eiskalten Quellwasser im Naturpark des Mürzer Oberlandes auf. Er ist magerer als andere Zuchtlachse und kann aufgrund seiner Frische auch für Sushi verwendet werden. Der Lachs ist als Filet und als ganzer Fisch erhältlich.

Steirer-Lachs-Filet Foto: Lukas Friesenbichler

Weiters im Angebot von "Michi's frische Fische" sind Bio-Gebirgs-Saibling, entweder frisch, kalt oder warm geräuchert, bzw. mit Salz und Dille gebeizt und der Bio-Mamorata-Saibling. Dieser zeichnet sich durch kompaktes und doch zartes Fleisch aus, ist mager und mit seinem neutralen Geschmack erinnert er an den Huchen.

Frische Gebirgsgarnelen Foto: Lukas Friesenbichler

Alle Fische aus dem Sortiment werden jeweils am Freitag in einer Styroporbox zugestellt. Diese kann man entweder gleich wieder beim Zusteller zurückgeben oder innerhalb von sieben Tagen portofrei an den Fischzüchter retournieren. Wenn frische Gebirgsgarnelen vorrätig sind, unbedingt mitbestellen! (Helga Gartner, RONDO, 4.10.2019)