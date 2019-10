Der Clean-Chic ist wohl einer der Gründe, warum es Serge Gainsbourg nie an die Westküste verschlagen hat. Foto: Getty Images/iStockphoto/ LukaTDB

"Schau Dir seine klebrig-verwuschelten Haare an", sagt meine Freundin Rita und zeigt mir ein Tinder-Bild. "Da ahnt man schon den Kopfgeruch." Rita hat beschlossen, mit einem festen Freund ins neue Jahr zu tanzen. Und den sucht sie jetzt, wie so viele, im Netz. Gepflegte Zähne, sagt sie, wären ihr auch wichtig. "Der Rest ist Risiko." "Was meinst du mit Rest?", frage ich. "Na, ob sich jemand regelmäßig wäscht."

Hygienewahn

Rita arbeitet als Kindergärtnerin. Schon von Berufs wegen gehört sie nicht zu den Hygiene-Hysterikerinnen. Aufgrund ihres Basis-Wunschpaketes könnte man ihr trotzdem unterstellen, dass sie in der Liebe amerikanische Maßstäbe ansetzt. Dass sie mehr L.A. ist und weniger Paris.

Niemand, der in Hollywood etwas auf sich hält, hat jemals in seinem Leben Sex gehabt, ohne kurz davor geduscht und sich von Kopf bis Fuß mit Bodylotion eingecremt zu haben. Man denke nur an all die Liebesfilme mit Julia Roberts oder Jennifer Aniston: Ständig kommt eine von ihnen aus dem Bad oder geht gerade hinein.

Dieser Clean-Chic ist wohl einer der Gründe, warum es Serge Gainsbourg nie an die Westküste verschlagen hat. So viel Reinlichkeit vor dem Liebesakt würde in Paris als Affront gewertet werden. Man hat dort, heißt es, eine Passion für den "odeur de la vie".

Fragebogen

Und bei uns? Auch hierzulande fühlt sich Sex wie eine magische Welt an, in der keine Keime existieren. Wer hat da nicht schon sein böses Erwachen erlebt? Wir besitzen zwar Staubsauger mit Allergiefilter und halten unsere Küchen mit Scheuermilch in Schuss. Doch sobald es um Intimitäten geht, überlassen wir Mister Zufall das Spiel.

Wird es einen umhauen, wenn er oder sie die Schuhe auszieht? Sobald man es weiß, ist es oft schon zu spät. Wer möchte jetzt die Stimmung versauen mit einem Satz wie "Sorry, meine Augenweide, du müffelst auf einer Richterskala gemessen zwischen neun und zehn".

Duschst du? Wenn ja: täglich? Öfter als einmal die Woche? Seltener? Solche Fragen sind eher kein Konversationsthema, weder in Bars noch im Netz.

Doch bevor es jetzt allzu etepetete wird – ja, man kann auch Frauen mit ungepflegten Füßen heiß finden. Oder Männer, die seit sieben Tagen dasselbe Shirt tragen. Glücklicherweise verhält es sich ähnlich wie mit Wohnungen: Manche von uns haben ein Herz für Bastlerhits. (Ela Angerer, RONDO, 22.10.2019)