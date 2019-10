Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump an. Foto: reuters / LEAH MILLIS

Washington – US-Präsident Donald Trump hat in der Ukraine-Affäre seine Rhetorik gegen die oppositionellen Demokraten verschärft. Trump bezeichnete das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen ihn am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter als "Staatsstreich". Ziel sei, dem Volk seine Macht und seine Freiheit wegzunehmen.

Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen Amtsmissbrauchs an. Im Zentrum steht dabei ein Telefonat des US-Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli. Darin drängte Trump zu Ermittlungen in der Ukraine gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber und früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden sowie dessen Sohn. (APA, AFP, 2.10.2019)