Heinz Schaden hofft auf einen Freispruch von dem Vorwurf der Beihilfe zur Untreue. Der Generalanwalt fordert eine Haftstrafe. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien/Salzburg – In der Berufungsverhandlung im Swap-Prozess gegen den ehemaligen Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden, den ehemaligen Finanzlandesrat Othmar Raus (beide SPÖ) und vier weitere Angeklagte wird heute das Urteil gesprochen. Es geht in dem Nebenaspekt des Salzburger Finanzskandals um die Übertragung von sechs negativ bewerteten Zinstauschgeschäften von der Stadt auf das Land. Um 10 Uhr tritt der Fünfrichtersenat des Obersten Gerichtshofs (OGH) im Wiener Justizpalast vor die Angeklagten, um seine Entscheidung zu verkünden. Den Vorsitz führt Senatspräsident Rudolf Lässig.

Heinz Schaden hofft sehr auf einen Freispruch von dem Vorwurf der Beihilfe zur Untreue. In der ersten Instanz am Salzburger Landesgericht ist er zu drei Jahren Haft, eines davon unbedingt, verurteilt worden. Möglich ist auch, dass der OGH der Nichtigkeitsbeschwerde zustimmt und das Verfahren zurück an die erste Instanz verweist. Dann müsste der Prozess von vorne beginnen.

In Salzburg sei ein menschenrechtswidriges Verfahren geführt und ein unfaires Urteil gesprochen worden, das schwere Mängel enthalte, betonte Schadens Anwältin Bettina Knötzl am Dienstag und führte einige Nichtigkeitsgründe aus. So sei ihm etwa das fundamentale Verteidigungsrecht eines Sachverständigengutachtens verwehrt worden, nachdem der Sachverständiger ein unschlüssiges Gutachten vorgelegt hatte und vom Prozess verwiesen wurde. Auch die anderen Anwälte zerpflückten das Urteil des Erstgerichts. Es gebe Widersprüche im zeitlichen Ablauf der Ereignisse, zu viele Vermutungen und Mutmaßungen, aber wenig Beweise.

Generalanwalt will Haftstrafe

Der Generalanwalt, der als Vertreter der Generalprokuratur die Republik vertritt, Harald Eisenmenger, forderte bei Schaden, Raus und dem ehemaligen Finanzabteilungsleiter des Landes, Hofrat Eduard Paulus, die Strafen zu verschärfen. Zudem solle die Strafe zur Gänze als unbedingte Haft verhängt werden.

Am Dienstag endete der Verhandlungstag am OGH mit emotionalen Abschlussworten. Jeder der Angeklagten wollte die obersten Richter noch von seiner Unschuld überzeugen. Schaden stand auf, zog sein Sakko an und erklärte: "Raus hätte mir nie was geschenkt. Diese Annahme, wir hätten was gedealt, ist eine völlig irrationale." In Richtung des Generalanwalts meinte Schaden: "Ich bin entsetzt, dass Sie eine Behauptung eines Zeugen, der nachweislich in einem schweren Konflikt mit mir war, als allerletztes Argument bringen. Das tut weh." Der Zeuge hat laut dem Ersturteil den Satz gehört, die faulen Papiere müsse man verstecken.

Auch der frühere Landesrat Othmar Raus beteuerte, er habe sich "immer bemüht, korrekt zu handeln, korrekt zu arbeiten". Ihm wäre es "nie im Traum eingefallen, in Kauf zu nehmen, das Land bewusst zu schädigen". (Stefanie Ruep, 2.10.2019)