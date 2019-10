Mit Anne Carson und Maryse Condé befindet sich ein Frauen-Duo auf Top-Plätzen des Wettanbieters Nicerodds. Die Bekanntgabe für 2018 und 2019 folgt am 10. Oktober

Die 81-jährige Maryse Condé aus Guadeloupe gewann im Vorjahr den "Literaturpreis der Neuen Akademie" Foto: imago/Leemage

Es ist eine Ausnahmesituation: Am 10. Oktober werden sich gleich zwei Schriftsteller über die Zuerkennung des Literaturnobelpreises freuen können. Nach Querelen und darauf folgenden Austritten in der Schwedischen Akademie wurde die Vergabe 2018 ausgelassen. Die beiden Nachfolger von Kazuo Ishiguro (2017) werden an dem Tag um 13 Uhr gleichzeitig bekanntgegeben.

Derzeit zwei Frauen an der Spitze

Beim britischen Wettanbieter Nicerodds liegen derzeit zwei Frauen an der Spitze: die kanadische Dichterin Anne Carson und ihre aus Guadeloupe stammende Kollegin Maryse Condé. Knapp dahinter liegen ex aequo die Chinesin Can Xue (Pseudonym), die Russin Ljudmila Ulizkaja, der Japaner Haruki Murakami sowie der Kenianer Ngugi Wa Thiong'o. Gute Chancen werden auch der Australierin Margaret Atwood, der Amerikanerin Marilynne Robinson, der Polin Olga Tokarczuk und dem Ungarn Péter Nádas eingeräumt.

Auf den weiteren Plätzen finden sich weitere große Namen wie Adonis, Mircea Cartarescu oder Ismail Kadaré. Für den in den vergangenen Jahren immer wieder gelisteten Österreicher Peter Handke gilt bei Nicerodds derzeit – ebenso wie für Jon Fosse, Javier Marias oder Milan Kundera – eine Wettquote von 21 zu eins. (APA, 2.10.2019)