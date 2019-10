Sind Norbert Hofer und Herbert Kickl die Richtigen an der Spitze der FPÖ? Foto: APA/AFP/ALEX HALADA

Der Wahlsonntag war ein harter Schlag für die FPÖ, die Blauen mussten herbe Verluste hinnehmen – ihre Wählerinnen und Wähler verloren sie vor allem an die ÖVP und an die Gruppe der Nichtwähler. Nun ist die Partei damit beschäftigt, zu analysieren und Konsequenzen zu ziehen. Heinz-Christian Strache und damit auch die Partei sind durch die Ibiza-Affäre und die Spesenaffäre in Bedrängnis geraten. Am Montag nach der Wahl hat Strache seine FPÖ-Mitgliedschaft ruhend gestellt, um der Suspendierung durch den FPÖ-Vorstand zuvorzukommen. Zu einem Ausschluss soll es nur dann kommen, sollten sich die Vorwürfe erhärten. Das ist eine erste Konsequenz vom Wahldebakel der Freiheitlichen.

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl kündigte im Gespräch mit dem STANDARD einen "Generalputz" an. Wie der aussehen wird, das präsentierte die Partei am Dienstagabend. Arbeitsgruppen werden an mehreren Reformen arbeiten, so wird es eine Modernisierungs- und eine Compliance-Arbeitsgruppe geben. Der Parteichef will Dritter Nationalratspräsident werden, und Kickl soll wieder den Vorsitz im Nationalratsklub übernehmen.

"Hofer ist nach wie vor das beste Pferd im blauen Rennstall", so FPÖ-Historiker Lothar Höbelt im Kommentar der anderen im STANDARD. "Daneben wäre es vielleicht nicht schlecht, das Gruppenbild durch die eine oder andere Dame zu ergänzen und Ausschau zu halten nach präsentablen Vertretern der jungen Generation."

Wie soll sich die FPÖ ausrichten?

Und wer soll an der Spitze der Partei stehen? Reicht es, wenn die Partei Compliance-Regeln aufstellt, jünger und weiblicher wird? Oder braucht es einen anderen Umgang mit den zahlreichen Einzelfällen? Warum sind ehemalige FPÖ-Wählerinnen und -Wähler nicht zu den Urnen gegangen oder haben vielfach ihr Kreuz bei der ÖVP gemacht? Wie schätzen Sie die Zukunft der Partei ein? (wohl, 2.10.2019)