In dieser Galerie: 3 Bilder Foto: ÖBB Foto: ÖBB Foto: ÖBB

Wien – Die ÖBB starten eine neue Werbelinie, der Claim: "ÖBB. Heute. Für morgen. Für uns." Entwickelt wurde die Kampagne von AANDRS, für die strategische Markenentwicklung und das Brand Design ist Brainds verantwortlich.

unsereOEBB

"Der neue Claim 'Heute. Für morgen. Für uns.’ repräsentiert alles, wofür die ÖBB stehen. Er ist gleichzeitig unser Arbeitsauftrag für das nächste Jahrzehnt. Neue Bedürfnisse der Fahrgäste und der Industrie, die Bahn als Lösung für den Klimawandel und die internationale Vernetzung von Menschen und Wirtschaft werden unsere Zukunft prägen. Wir sind bereit. Und genau das werden die Menschen ab jetzt noch stärker spüren", ssagt ÖBB-CEO Andreas Matthä.

unsereOEBB

Mit der neuen Markenpositionierung kommen statt fixen Werbetestimonials künftig "echte" Menschen zum Zug. Die neue Werbelinie setze "bewusst auf authentische Geschichten von echten Menschen und damit auf eine selbstbewusste "people from next door" Kampagne", wie es in einer Aussendung heißt.

Rote Raute als verbindendes Designelement

Als roter Faden durch den gesamten neuen Werbeauftritt zieht sich die rote Raute. Sie hat ihren Ursprung im ÖBB-Schriftzug, konkret als Ö-Strich. Jetzt tritt die rote Raute als eigenes, wiedererkennbares Werbeelement auf. Die neue Kampagne startet am 2. Oktober und läuft bis 3. Dezember. (red, 2.10.2019)