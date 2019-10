Greta Thunberg gilt als Speerspitze im Kampf für den Klimaschutz. Foto: REUTERS/Andrej Ivanov

Nach Felix Baumgartner hat sich nun auch Jeremy Clarkson zu Kritik an Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg hinreißen lassen. Der ehemalige Moderator des britischen BBC-Automagazins "Top Gear" bezeichnet die 16-Jährige in seiner "The Sun"-Kolumne als "verwöhnte Göre".

Der Engländer nimmt dabei Bezug auf Thunbergs Rede im Zuge des UN-Klimagipfels in New York. Die Schwedin hatte dabei Ende September die Politiker dieser Welt beschuldigt, ihre Träume und Kindheit gestohlen zu haben.

Clarkson sieht diesen Auftritt als Trotzreaktion eines Teenagers. Normalerweise würden Eltern so ein Kind dann auf ihr Zimmer schicken, bis es sich beruhigt habe. Thunberg bekäme stattdessen Applaus von den Vereinten Nationen.

DER STANDARD

Was man den Erwachsenen zu verdanken habe

Seine Widerrede argumentiert der 59-Jährige damit, was die junge Generation den Erwachsenen zu verdanken habe. Es gebe Tabletten gegen Kopfweh. Den Jugendlichen stünde jederzeit sauberes Trinkwasser zur Verfügung. Sie könnten 24 Stunden am Tag essen, was sie wollen. Auch die Unterhaltungsindustrie sei das Werk der Erwachsenen, man denke an Filme und Comedians. Zum Abschluss erwähnt Clarkson auch noch die heutige Technik. "Wir haben dir Handys, Laptops und das Internet gegeben", schreibt er. "Wir haben die Sozialen Medien geschaffen, die Du jeden Tag nutzt".

Sein Fazit: "Also wie kannst du es wagen, dort zu stehen und uns zu belehren, du verwöhnte Göre".

Jeremy Clarkson moderierte jahrlang das Automagazin "Top Gear". Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Harte Welt

Als Thunberg ihren Eltern damals erzählt hätte, künftig auf Flüge und Fleisch verzichten zu wollen, hätten "normale" Erziehungsberechtigte dieses Ansinnen einfach ignoriert, geht die Abrechnung weiter. Sie hätten die Tochter stattdessen über die Tragik des Lebens aufklären sollen. Manche Leute seien nun mal schön und manche nicht, manche von Haus aus dumm und manche klug.

Man müsse einsehen, dass so nun mal die Welt funktioniere. "Auch wenn du mit deiner Faust auf den Tisch schlägst, wird sich nichts daran ändern", sagt Clarkson.

Er wolle nicht leugnen, dass sich die Erde immer mehr erwärme. Aber Thunberg sollte lieber in die Schule zurückgehen und dort etwas lernen. Die Rettung der Erde sei nämlich Aufgabe der Wissenschaftler. "Also sei ein gutes Mädchen und halt' deine Klappe".

Nicht der erste Vorfall

Clarkson ist dafür bekannt, öfters mit seiner Meinung zu provozieren. 2008 hatte er bei "Top Gear" den Tesla Roadster getestet und das damals noch junge Elektroauto wenig schmeichelhaft bewertet. Das Unternehmen reichte daraufhin sogar Klage ein, diese wurde aber abgelehnt.

2015 wurde Clarksons BBC-Vertrag schließlich nicht mehr verlängert, nachdem er in einen Streit hinter den Kulissen beteiligt war. November 2016 ist er mit seinem alten Team bei Amazon untergekommen. Die neue Serie mit altem Konzept trägt den Titel "The Grand Tour". (red, 2.10.2019)