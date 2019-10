Seit dem Frühjahr zogen zehn Bäume in mobilen Beeten durch Wien. Bei ihrem Stopp in der Leopoldstadt wurden diese in der Nacht auf Mittwoch umgehackt

Die Aktion Wanderbäume wurde Ende April 2019 noch von der ehemaligen grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou gestartet. Foto: APA/PID/Christian Fürthner

Wien – Um besonders dicht bebaute Straßen in Wien etwas grüner zu machen, ziehen seit dem Frühjahr zehn sogenannte Wanderbäume in mobilen Beeten durch Wien. Vor rund einer Woche wurden diese in der Blumauergasse in Wien-Leopoldstadt aufgestellt. Sie sollten eigentlich bis zum 30. Oktober im Bezirk bleiben, doch unbekannte Täter hätten diese in der Nacht auf Mittwoch umgehackt, berichtet die grüne Bezirksrätin Andrea Stangl via Twitter.

Die grüne Bezirkschefin Uschi Lichtenegger zeigte sich "absolut fassungslos und entsetzt". Es sei Anzeige erstattet worden. Erst am Montag seien die Bäume in der Blumauergasse mit einer kleinen Feier begrüßt worden. Wie viele Bäume zerstört wurden, war vorerst nicht bekannt.

Das Projekt, das vom Verein Lokale Agenda 21 betreut wird, umfasst junge Feldahorne und Mährische Ebereschen. Erste Station im Frühjahr war für vier Wochen die Antonigasse in Währing. Danach standen die Bäume in der Aspangstraße (Landstraße), Zieglergasse (Neubau), Barnabitengasse (Mariahilf), Laudongasse (Josefstadt) und Phorusgasse (Wieden), ehe sie per Lastenfahrrad und Klein-Lkw zur Kreuzung Blumauergasse / Große Mohrengasse transportiert wurden.

Auch die Gruppe "Nachbarschaft im Grünen" der Agenda Wien-Landstraße hat ein Begrünungsprojekt ins Leben gerufen.

DER STANDARD

Vorbild dieser Aktionen ist München, wo es Wanderbäume bereits gibt. (krud, 2.10.2019)