Das historisch schlechteste Wahlergebnis ist eine Warnung an die neue Führung. Wie kann der Neuanfang gelingen?

Die SPÖ steht so schlecht da wie noch nie: Bei der Nationalratswahl am Sonntag konnte man zwar Platz zwei halten, musste dafür aber das historisch schlechteste Wahlergebnis hinnehmen. Was bei der SPÖ schiefläuft, wohin ihre Wähler abwandern und welche Konsequenzen sie ziehen müsste, erklärt STANDARD-Innenpolitikredakteurin Katharina Mittelstaedt. Den Podcast hören Sie hier. (red, 2.10.2019)



Die SPÖ braucht ein schärferes Profil. Pamela Rendi-Wagner muss dafür die Partei einen. Foto: imago images/Viennareport