Die Kinder befanden sich zuletzt im nordsyrischen Lager al-Hol. Foto: APA/AFP/DELIL SOULEIMAN

Wien – Die zwei Waisenkinder einer österreichischen IS-Anhängerin, die mutmaßlich im Krieg verstorben ist, stehen unmittelbar vor der Reise nach Österreich. Sie befinden sich bereits in Obhut der österreichischen Behörden und werden bald nach Wien gebracht. Das wurde der APA aus dem Außenministerium am Mittwoch bestätigt.

Die Übergabe der beiden Waisenkinder aus dem kurdischen Internierungslager al-Hol in Nordsyrien ist am Mittwoch erfolgt. Details zur Ankunft in Österreich wurden aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Für das Ministerium "stehen in diesem Fall zu jedem Zeitpunkt das Kindeswohl und die Sicherheit aller Beteiligten im Mittelpunkt der Erwägungen", hieß es am Mittwoch.

Schwierige Aktion

Die Mutter der Kinder reiste 2014 nach Syrien, um sich dort der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Die Großmutter bemüht sich seit Monaten, die Kinder ihrer mittlerweile verstorbenen Tochter nach Österreich zu holen. Weil weder die Geburtsurkunde der Kinder noch die Sterbeurkunde der Mutter – sie kam vermutlich in Syrien ums Leben – verfügbar war, musste zuerst ein DNA-Gutachten eingeholt werden.

Es dauerte aber, bis die beiden Buben aus dem nordsyrischen Lager heimgeholt werden konnten. Das Außenministerium hatte auf Schwierigkeiten verwiesen, weil es in der Region keine staatlichen Behörden als Ansprechpartner gebe. Nun ist offensichtlich alles für die Reise der beiden Kinder geklärt. (APA, red, 2.10.2019)