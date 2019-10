Boris Johnson will den "Brexit durchziehen", lieferte bei seiner Parteitagsrede aber wenig konkrete Vorschläge zum Knackpunkt Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

London – Der britische Premierminister Boris Johnson hat bei seiner Parteitagsrede am Mittwoch erneut seine Vorstellung eines baldigen Austritts Großbritanniens bekräftigt. "Lasst uns den Brexit durchziehen", rief er auf dem Jahreskongress seiner konservativen Tories. "Wir können es, wir müssen es, und wir werden es tun." Großbritannien werde am 31. Oktober die EU verlassen – komme, was wolle, sagte Johnson.

Wie er das schaffen will, ließ Johnson offen. Ein vergangenen Monat verabschiedetes Gesetz verpflichtet ihn ja dazu, bei der EU um Verlängerung anzusuchen, wenn es bis 19. Oktober im Parlament keine Mehrheit für einen Deal oder einen No-Deal-Brexit gibt.

"Konstruktive und vernünftige Vorschläge"

Johnson versicherte, dass seine Regierung gemeinsam mit der EU-Kommission an einer Brexit-Vereinbarung arbeite. An diesem Mittwoch würden in Brüssel Vorschläge präsentiert, die seiner Meinung nach "konstruktiv und vernünftig" seien. Sie seien ein Kompromiss für beide Seiten. Kontrollen "bei oder nahe der Grenze" soll es laut Johnson keinesfalls geben, das Karfreitagsabkommen werde respektiert werden. Konkreter wurde er vorerst nicht.

Dafür kam er auf eine ganze Reihe anderer Themen zu sprechen: von Infrastruktur, Technologie, Bildung und über den Kampf gegen Verbrechen bis zu geteilten Ansichten in seiner Familie. Nach Kritik vonseiten seiner Geschwister Jo und Rachel sprach er von einem "Ass im Ärmel": Meine Mutter hat für Leave gestimmt!"

Ziel von Johnsons zahlreichen Gags war oft die Labour-Partei, die Johnson als "antisemitische Marxisten" verunglimpfte und deren Parteichef Jeremy Corbyn er einen Flug als "kommunistischer Kosmonaut" ins Weltall nahelegte.

Telefonat um 17.15 Uhr

Vonseiten der EU hieß es am Mittwoch, man habe bisher noch keine neuen Brexit-Vorschläge erhalten. Ein Telefonat zwischen Johnson und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dazu sei aber für 17.15 Uhr geplant, sagte eine EU-Kommissionssprecherin.

Bereits zuvor ließ die britische Regierung verlauten, dass es sich bei den Vorschlägen des Premiers um ein "letztes Angebot" handle, die Alternative sei ein No Deal. Wenn es bis zum EU-Gipfel am 17. Oktober keine Aussicht auf eine Einigung gebe, werde London die Arbeit an einem Deal einstellen und sich auf die No-Deal-Vorbereitungen konzentrieren.

Kontrollen womöglich im Meer

Britische Medien berichteten vorab über angebliche Details des neuen Vorschlags aus London: Johnson will für Nordirland offenbar eine Übergangsfrist bis 2025 anbieten. In dieser Zeit werde es "zwei Grenzen" geben: eine (offene) Landgrenze zwischen Nordirland und der Irischen Republik und eine weitere im Irischen Meer, in der Zollkontrollen durchgeführt würden.



Das ist gewissermaßen das Gegenteil dessen, was jener Deal vorgesehen hatte, den Johnsons Vorgängerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hatte, nämlich den sogenannten Backstop: Das Abkommen hätte festgelegt, dass Nordirland für einen unbegrenzten Zeitraum fast alle Regeln der EU einhalten solle, solange es kein neues Abkommen zwischen Brüssel und London gebe. Der Rest des Vereinigten Königreichs müsste in diesem Fall ebenfalls zahlreiche EU-Vorgaben, insbesondere jene der Zollunion, weiter einhalten – aber etwas weniger als Nordirland.

Dass die EU oder Irland auf einen Vorschlag mit zeitlicher Begrenzung eingehen könnten, gilt als sehr unwahrscheinlich. "Das wird nicht hinhauen", sagte ein EU-Diplomat am Mittwoch dazu. Irlands Außenminister Simon Coveney erteilte den Plänen bereits am Dienstag umgehend eine Absage und bezeichnete sie als "Rohrkrepierer". "Es wird Zeit, dass die EU einen ernsthaften Vorschlag von der britischen Regierung erhält, wenn noch ein Brexit-Deal im Oktober erreichbar sein soll", schrieb er. (mesc, maa, Reuters, 2.10.2019)