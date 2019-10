Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber stellte ein klassisches Warenhaus in Aussicht, wie es dies, so bekräftigte er, in der Stadt inzwischen nicht mehr gebe. Der Begriff Luxuskaufhaus treffe jedoch nicht zu – genauso wenig wie das über rund 150 Zimmer verfügende Hotel im rückwärtigen Bereich ein Luxushotel werden soll.

Auch wenn das Premiumsegment dort seinen Platz finden werde, soll der Schwerpunkt im KaDeWe Wien laut dem Investor doch bei den Gütern des täglichen Bedarfs liegen. Auch die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten bzw. Fashion-Labels ist geplant. Insgesamt werden im Kaufhaus 25.000 Quadratmeter Verkaufs- und Nutzfläche zur Verfügung stehen.