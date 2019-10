Angesichts der wachsenden Zahl von Spielern, die im Internet oder per Smartphone zocken, haben schon mehrere Anbieter auf dem Markt durch Zusammenschlüsse ihre Kräfte gebündelt. Foto: REUTERS/Toru Hanai

Der Fusionspoker auf dem Glücksspielmarkt lässt in Irland den nach Umsatz weltgrößten Anbieter von Online-Wetten und Zocker-Spielen entstehen. Die Eigentümer von Paddy Power Betfair und Poker Stars wollen ihr Geschäft zusammenzulegen, wie die Konzerne am Mittwoch mitteilten.

Nach der Fusion halten die Aktionäre von Flutter Entertainment, früher bekannt als Paddy Power Betfair, rund 54,6 Prozent an der neuen Gesellschaft; die Aktionäre der an der Nasdaq sowie in Toronto gelisteten Stars Group (TSG), zu der Poker Stars gehört, knapp 45,4 Prozent. Zusammen wären die Firmen 2018 auf einen Umsatz von 3,8 Milliarden Pfund (4,3 Mrd. Euro) gekommen, hieß es weiter. Damit liege Flutter-TSG weltweit vorn.

Kräfte bündeln

Angesichts der wachsenden Zahl von Spielern, die im Internet oder per Smartphone zocken, haben schon mehrere Anbieter auf dem Markt durch Zusammenschlüsse ihre Kräfte gebündelt. Wegen der zunehmenden Auflagen und Steuern in den Hauptmärkten Irland, Großbritannien und Australien will Flutter vor allem von gelockerten Regeln für Sportwetten in den USA profitieren. Flutter-Aktien legten im frühen Handel 15 Prozent zu. Die Aussicht auf eine weitere Konsolidierung in der Branche ließ zudem die Anteilsscheine der Rivalen GVC und William Hill anziehen. (APA/Reuters, 2.10.2019)