Grissemann und Stermann in "Willkommen Österreich", Sendung vom Dienstagabend zum Nachsehen in der ORF-TVThek. Foto: tvthek.orf.at/screenshot

Den Tag des jüngsten bundesweiten Urnengangs habe er "wie jeden Wahlsonntag in Österreich verbracht", moderierte Dirk Stermann die politischen Betrachtungen in der 437. Willkommen Österreich-Ausgabe in ORF 1 an: "Ich wurde mit den Hunden gemeinsam vorm Wahllokal angekettet, während Sie gewählt haben".

Stermann ist Deutscher und lebt seit 31 Jahren im Land. Dessen Repräsentanten darf er zwar durch den Kakao ziehen, aber wählen darf er sie nicht.

Dem sarkastischen Kommentar zum demokratiepolitisch bedenklichen Wahlausschluss von 15 – in Wien sogar 30 – Prozent der Wohnbevölkerung wegen ihres fehlenden Ösi-Passes folgten Bestandsaufnahmen und Ratschläge.

Da outete sich Paul Stadler, FPÖ-Bezirksvorsteher in Wien-Simmering, in einem Interviewausschnitt als blauer Gucci-Abstinenzler und Modehaus-Tlapa-Fan. Und Christoph Grissemann riet der SPÖ angesichts ihres historisch schlechtesten Wahlresultats zum Biss in die fermentierte Sojabohne (die die Vorkosterin im dazugehörigen Video diskret wieder ausspuckte): Satire, wenn schon nicht vom Gustiösen, so doch vom Feinsten.

Weniger lustig wurde es später im Gästeteil. Allzu direkt die Frage Grissemanns an Marco Michael Wanda, Frontman der nämlichen Erfolgsband: "Wolltest du dich schon einmal umbringen?" Und als dieser "Nicht wirklich" antwortete, nachzufragen: "Aber es gab so kleine Selbstmordversuche, so spielerische?" Auch wenn es der Gast selber gewesen war, der das Thema Tod aufgebracht hatte: Derlei könnte auch missverstanden werden. (Irene Brickner, 2.10.2019)