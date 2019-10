Reiben oder hacken, das ist die Frage. Wir haben Nüsse gesammelt und eine Torte gebacken. Welches Gerät dafür am besten zerkleinert, hängt auch von der Menge ab

Stabiler Winzling

Foto: Thomas Korn

Das Mahlergebnis dieser Mühle ist äußerst gelungen. Lockere, weiche, helle Nusspölsterchen rieseln aus der Edelstahltrommel. Diese ist allerdings winzig, und zudem bleibt eine große Menge des Mahlgutes zwischen Trommel und Behälter hängen. Zu befestigen ist sie entweder mit dem Saugnapf – die Verkäuferin empfiehlt dafür die Glasplatte des Cerankochfeldes – oder mit einer Zwinge.

Gefu, Nuss-/Bröselmühle, bei Berndorf Besteck, Wollzeile 12, 1010 Wien, 29,50 Euro

3 von 6 Punkten

Scharfer Hacker

Foto: Thomas Korn

Mit dem Multi-Zerkleinerer werden die Nüsse nicht gerieben, sondern gehackt. Dadurch ist das Ergebnis nicht so gleichmäßig wie bei den Reiben. Allerdings wenn etwa Mandeln für Macarons zu Mehl gemahlen werden müssen, schafft es das Gerät mit seinen vier extrem scharfen Messern ebenso, wie wenn sie nur grob gehackt werden sollen. Keine Reste verfangen sich irgendwo. Beste Wahl.

Grundig Kompakt Multi-Zerkleinerer, im Elektrohandel, 26,99 Euro

6 von 6 Punkten

Große Schnelle

Foto: Thomas Korn

Wenn es schon eine Küchenmaschine im Haushalt gibt, ist die Anschaffung einer Reibetrommel sinnvoll. Diese hier sind von Kitchenaid und reiben mühelos ganz viele Walnüsse für eine Nusstorte. Für kleinere Mengen sind sie eher ungeeignet, es bleiben viele ungemahlene Stücke über. Das Ergebnis ist nicht so fein wie bei den beiden Handreiben im Test, sondern eher körnig wie Grieß.

Kitchenaid Raspel- und Reibenpaket, www.kitchenaid.de, 83 Euro

4 von 6 Punkten

Handliche Kleine

Foto: Thomas Korn

Die kleine Handreibe passt in jede Schublade und ist schnell einsatzbereit. Das Fassungsvermögen der Trommel ist sehr gering, es bleiben allerdings kaum Reste in den Zwischenräumen zurück. Die Trommel besteht aus winzigen, rasiermesserscharfen Klingen und verwandelt Nüsse und Mandeln in wolkige, feine Nussspäne. Für Linkshänder wird einfach die Kurbel umgesteckt.

Zyliss Classic, Nussreibe bei Lackstätter Geschirr, Wollzeile 18, 1010 Wien, 22 Euro

4 von 6 Punkten

(Helga Gartner, RONDO, 4.10.2019)