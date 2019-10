Die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump wirft der EU verbotene Subventionierungen von Airbus vor. Foto: REUTERS/Regis Duvignau

Die USA dürfen nach einem Beschluss der Welthandelsorganisation WTO im Streit über Subventionen für Airbus EU-Importe im Wert von 7,5 Milliarden Euro mit Zöllen belegen. Dies erklärte das zuständige Streitschlichtungs-Gremium der WTO in Genf am Mittwoch.

Es ist die höchste Summe, die in der fast 25-jährigen Geschichte der WTO je genehmigt wurde.

Die EU-Kommission warnte in einer ersten Reaktion, dass US-Zölle kurzsichtig und kontraproduktiv wären. Stattdessen sollten beide Seiten versuchen, eine faire Einigung zu finden, erklärte die Brüsseler Behörde. Sollten die USA Gegenmaßnahmen einleiten, würde die EU dies ihrerseits auch tun.

Frankreich ist bereit zurückzuschlagen, sollten die USA Strafzölle verhängen, sagte der französische Finanzminister, Bruno Le Maire, am Mittwoch. Für ihn wäre es ein "wirtschaftlicher und politischer Fehler", sollten die Vereinigten Staaten diesen Schritt unternehmen.

Airbus hofft auf andere Lösung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zurückhaltend reagiert. "Wir warten jetzt erst einmal ab, was die US-Administration macht", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Die EU habe nach WTO-Recht ein Verfahren nach internationalem Recht verloren, deshalb gehe es nicht um eine willkürliche Frage, sagte Merkel in Anspielung auf unilateral verhängte US-Strafzölle etwa gegen Stahlprodukte aus der EU. Das müsse "man traurigerweise sagen".

Der Flugzeugbauer Airbus warnt vor Unsicherheiten und Störungen in der gesamten Weltwirtschaft. "Airbus hofft daher, dass sich die USA und die EU auf eine Verhandlungslösung einigen werden, bevor die Luftfahrtindustrie, die Handelsbeziehungen und die Weltwirtschaft erheblich geschädigt werden", erklärte Airbus-Chef Guillaume Faury am Mittwoch.



Jahrelanger Streit

Die USA und Europa streiten vor der WTO seit 15 Jahren über milliardenschwere staatliche Hilfen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing, die die WTO jeweils für unzulässig erklärt hat. Die Regierung in Washington hatte daraufhin Zölle von bis zu 100 Prozent auf EU-Importe im Wert von 11,2 Milliarden Dollar beantragt.

Die WTO reduzierte – wie in solchen Fällen üblich – das Volumen. Die EU hat vor der WTO im Gegenzug Strafzölle gegen die USA von rund zehn Milliarden Dollar gefordert. Eine Entscheidung des Tribunals darüber wird allerdings frühestens Anfang 2020 erwartet. (Reuters, 2.10.2019)