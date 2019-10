Für Ivona Dadic endeten die WM-Hoffnungen bei der achten Hürde. Foto: APA/dpa/Bernd Thissen

Doha – Für Medaillenanwärterin Ivona Dadic ist der Siebenkampf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha bereits mit dem Auftaktbewerb zu Ende gewesen. Die Oberösterreicherin stoppte über 100 m Hürden bei der achten Hürde und griff sich an den linken Oberschenkel. Stark startete Verena Preiner, die mit 13,25 Sekunden persönliche Bestleistung aufstellte.

ÖLV-Rekordlerin Preiner liegt mit 1.087 Punkten an der siebenten Stelle, in Führung setzte sich die US-Amerikanerin Kendell Williams mit 1.189 (12,58 Sek.).

Bei Dadic besteht Verdacht auf Muskelfasereinriss an der Rückseite des linken Oberschenkels. "Moren früh fahren wir in das Aspetar Hospital in die Ambulanz, dort werden wir ein Röntgen und einen Ultraschall machen und entscheiden dann, ob wir ein MRT machen oder nicht", sagte Richard Högler, der Teamarzt des Österreichischen Leichtathletik Verbandes (ÖLV). Die weitere Therapie werde davon abhängen, wieviele Prozente des Muskels eingerissen seien. Ein paar Wochen Pause werden es mindestens sein.(APA, 2.10.2019)