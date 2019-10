Ob sich die Verträge auch so einfach schreddern lassen? Foto: APA/Fohringer, Montage: Beigelbeck

Eike Schmidts kurzfristige Absage, mit 1. November seinen Dienst als Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums (KHM) anzutreten, wird in mehrerlei Hinsicht nicht ohne Folgen bleiben. Culpa in contrahendo lautet der juristische Fachbegriff: Ein Schaden, der im Vertrauen auf das vertragskonforme Verhalten des anderen entsteht. Ernst Ploil, Rechtsanwalt und Kunstsammler, der Verträge mit Museumsdirektoren kennt, diagnostiziert nicht weniger als "einen krassen und schadenersatzpflichtigen Vertragsbruch".

Dabei wird es nicht nur um allfällig angefallene Reisespesen gehen, sondern um alle Aufwendungen, die mit Schmidts Bestellung verknüpft waren und in den nächsten Wochen und Monaten anfallen. Etwa die Neuausschreibung, vielleicht auch Teile des Gehalts der interimistisch zu besetzenden Generaldirektion, sofern dieses teurer als Schmidts Salär käme.

Possen minimieren

Das Ministerium prüft rechtliche Schritte. Sie täten not, schon um das Risiko solcher Possen für die Zukunft zu minimieren. Toleranz ist das eine – sich in der internationalen Museumsszene zum nachsichtigen Kasperl zu degradieren etwas völlig anderes.

Für Verwunderung sorgte die Entscheidung Eike Schmidts in einem ersten Schritt sogar in Italien. Denn sowohl das Ministerium in Rom als auch die engsten Mitarbeiter an den Uffizien erfuhren davon aus den Medien. Gerüchte über einen möglichen Verbleib des Deutschen als Direktor der Uffizien konnte selbst das Umfeld von Kulturminister Dario Franceschini nicht kommentieren. Dass dieser in den letzten Tagen Schmidt wenn nicht schon einen Vertrag vorgelegt, so zumindest eine konkrete Verlängerung zugesagt haben muss, steht aber außer Zweifel.

Internationales Staunen

Ob sich der Affront des Deutschen auch indirekt auf die Uffizien auswirkt, ist noch nicht absehbar. Dass ein solches Vorgehen in der internationalen Museumsszene nicht goutiert wird, sei erwähnt. Jene Fraktion, die ihn hinter vorgehaltener Hand seit Jahren als "Blender" zu bezeichnen pflegte, fühlt sich bestätigt. Andere geben sich wortkarg. Und Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder?

Am Tag der Verlautbarung im September 2017 lobte er Schmidt über den grünen Klee. Er kenne ihn seit Jahren und schätze neben "seiner unglaublichen Dynamik " vor allem "seine Professionalität und Handschlagsqualität". Die Uffizien bezeichnete er "bei aller Wertschätzung" als "toskanische Nationalgalerie", wenngleich "auf allerhöchstem Niveau". Auf aktuelle STANDARD-Anfrage ließ er jetzt ausrichten, sich zu dieser Causa nicht äußern zu wollen.

Drozda in der Kritik

In die Kritik gerät einmal mehr auch Thomas Drozda (SPÖ), der als damaliger Kulturminister die Bestellung zu verantworten hat. Bezüglich der Nichtverlängerung von Sabine Haag als KHM-Direktorin gibt es unterschiedliche Erzählweisen. Die eine besagt, Drozda habe sich mit Personalentscheidungen bewusst von seinem Vorgänger Josef Ostermayer absetzen wollen. Die andere, dass die Bestellung schon deutlich vor der Ausschreibung paktiert worden wäre: als Drozda und Schröder zur Eröffnung der Maria-Lassnig-Ausstellung (Woman Power) im Uffizien-Ableger Palazzo Pitti in Florenz weilten. Das war im März 2017 und damit drei Monate vor der Ausschreibung.

Große Versprechen

Rückwirkend betrachtet dürfte KHM-Direktorin Sabine Haag von Drozda womöglich nur der Form halber zu einer Bewerbung um eine weitere Amtszeit motiviert worden sein. Von Drozdas Wahl erfuhr sie aus den Medien während ihres Urlaubs. Die Findungskommission, zu der neben Sektionschef Jürgen Meindl auch Marion Ackermann (Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden) oder Chris Dercon (damals Volksbühne Berlin) gehörten, entschied sich einstimmig für Eike Schmidt: Seine Ankündigung, jährlich zumindest 500.000 Besucher mehr zu begeistern, scheint überzeugt zu haben.

Nur: "Besucherzahlen sagen nichts über den didaktischen oder aufklärenden Mehrwert eines Museums", ist Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Liste Jetzt, überzeugt. Angesichts Eike Schmidts Absage könne man sich die Frage stellen: "Na und? Es wird sich schon ein anderer ,Star‘ finden", so Zinggl. Er ortet eine "operettenhafte Fokussierung" auf Personalentscheidungen und einen Verlust von Kulturpolitik. Die Frage "Wer übernimmt die Repräsentanz eines Museums?" sei seit Jahren wichtiger "als die entscheidende Frage nach seiner programmatischen Ausrichtung". (Olga Kronsteiner, 2.10.19)