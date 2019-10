18.30 MAGAZIN

Konkret: Achtung Wildwechsel! Alle sieben Minuten kollidiert in Österreich ein Fahrzeug mit einem Wildtier. Dabei werden auch Insassen oft schwer verletzt. Bis 18.51, ORF 2

20.15REPORT

Dokeins: Reif fürs Leben – Was die Schule aus uns macht Lisa Gadenstätter drückt noch mal die Schulbank und fragt sich dabei: Hat sie die Schule reif fürs Leben gemacht? Wie funktioniert Bildung in unterschiedlichen Schulen, und was rechtfertigt ein Schulgeld von bis zu 54.000 Euro pro Jahr? Bis 21.05, ORF1

20.15 KOMÖDIE

Vier gegen die Bank (D 2016, Wolfgang Petersen) Zusammengeschweißt durch Geldbetrug – nachdem Chris, Max und Peter statt ihrem gesamten Ersparten auf der Bank nur ein paar wenige hundert Euro vorfinden -, tun sie sich mit dem Ex-Bankangestellten Tobias zusammen, um sich ihr Geld per Überfall zurückzuholen. Mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael "Bully" Herbig, Jan Josef Liefers. Bis 22.15, Sat1

Foto: sat1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Wenn der Wald stirbt Für Karl Theurer ist der Wald so etwas wie ein Heiligtum. 15 Hektar im Familienbesitz wurden immer in Schuss gehalten. Seit zwei Jahren ist im nördlichen Waldviertel, aber alles anders. Drei Viertel des Familienwaldes wurden vernichtet. Nach Trockenheit und Hitze kam der Borkenkäfer. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Nach der Wahl – Der Poker um die Macht Jetzt werden die Karten neu gemischt. Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher PolitikbeobachterInnen aus allen Lagern. Bis 21.55, ORF 3

21.55MAGAZIN

Im Brennpunkt: H.-C. Strache – Aufstieg und Fall Eine der bemerkenswertesten politischen Karrieren der Zweiten Republik ist wohl vorbei. Vom Zahntechniker arbeitet sich Heinz-Christian Strache zunächst zum Wiener Landesparteiobmann und schließlich zum Obmann der Bundespartei und zum Vizekanzler hoch. Die Doku zeichnet die Laufbahn des Ex-Politikers nach. Bis 22.45, ORF 3

Foto: standard, cremer

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Grün, Blau, Rot – wen wählt Kurz? Zu Gast bei Michael Fleischhacker dazu sind Historikerin Sylvia Hahn, Kolumnist Dirk Schümer, Publizist Jörg Mayer, Meinungsforscher Peter Hajek, Thomas Stiegmaier, Vorsitzender "Sektion ohne Namen". Bis 23.25, Servus TV

22.30 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Eco Die Themen: Kommen Türkis und Grün bei der Wirtschaft zusammen? / Wirbel um Nationalbank / Schwammerl statt Schnitzel: Das Geschäft mit Pilzen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste sind Schauspieler Ottfried Fischer, Moderatorin Silvia Schneider, Journalist Michael Nikbakhsh und Satiriker Klaus Oppitz. Bis 0.05, ORF 2