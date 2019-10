Nachlese

Liveticker: Liverpool schlägt Salzburg 4:3: Fulminate Aufholjagd der Österreicher bleibt unbelohnt

Stimmen

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Wir hatten zu Beginn zu viel Respekt vor dem Gegner, haben nicht viele Fouls gemacht, von der Intensität war es zu wenig. Zur Pause hatten wir ein großes Gespräch. Wir können stolz sein auf die Leistung in der zweiten Halbzeit. Da haben wir gesehen, dass wir mit der vielleicht besten Mannschaft der Welt an der Anfield Road mitspielen können. Wir müssen lernen von diesem Spiel, dass wir von Anfang an mit Selbstvertrauen agieren müssen und nicht so viel Angst haben dürfen. Wir haben eine Chance in dieser Gruppe. Erling (Anm.: Haaland) hatte nicht die volle Fitness, deshalb hat er nicht begonnen. Er war dann auch wichtig und gefährlich in ein paar Momenten."

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): "Das Spiel wird immer in Erinnerung bleiben. Es war eine sehr starke Leistung von uns vor allem zweite Halbzeit, wie wir uns da zurückgekämpft haben. Das war schon sehr beeindruckend. Schade, dass wir bei 3:3 nicht nachlegen haben können. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Natürlich wünscht man sich, dass das so nicht eintritt. Wir haben es dann angenommen und haben uns je länger die Partie gedauert hat umso wohler gefühlt. Ich denke, dass wir vor allem zweite Hälfte unser Gesicht gezeigt haben, wie wir auftreten wollen. Ich glaube, das hat jedem sehr gut gefallen."

Cican Stankovic (Salzburg-Tormann): "Es war in der zweiten Hälfte ein sehr gutes Spiel von uns. Erste Hälfte haben wir mit wenig Selbstvertrauen gespielt, waren wohl überrascht von der Wucht von Liverpool und dem Stadion. Wegen der zweiten Halbzeit können wir auch stolz sein, es ist aber bitter, dass wir nichts geholt haben. Wer uns kennt, weiß, dass wir nie aufgeben. Nach unserem ersten Tor ist es ein ganz anders Spiel gewesen. Wir haben dann leider noch ein sehr billiges Tor bekommen. Wenn man hier drei Tore schießt muss man schon zufrieden sein. Der Trainer hat zur Pause gesagt, dass wir spielen sollen, was wir in den letzten Wochen gespielt haben und zeigen was wir mit Selbstvertrauen spielen können. Die Fans sind hier der Wahnsinn."

Jürgen Klopp (Liverpool-Trainer): "Wir waren in der ersten Hälfte überragend, waren bärenstark. Das 2:0 war eines der schönsten Tore, die ich bisher gesehen habe. Aber dann haben wir zu hektisch gespielt, Salzburg hat das System umgestellt. Sie sind im Konter sehr stark, haben jede kleine Situation genutzt und noch zwei schöne Tore geschossen. Das war eine wichtige Lektion, die wir heute bekommen haben. Wir haben einen Schlag ins Gesicht bekommen, aber wir konnten das im Spiel noch regeln. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, daher bin ich sehr zufrieden. Es ist eine enge Gruppe, da ist alles drinnen."