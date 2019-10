Gert Schmidt hatte die gefälschten E-Mails auf seinem umstrittenen Blog veröffentlicht und dafür gezahlt. Foto: Screenshot Puls4

Wien – Mitte Juni drohte sich der Ibiza-Skandal auch auf die ÖVP auszuweiten: Die Volkspartei preschte in die Öffentlichkeit und berichtete von gefälschten E-Mails, die eine angebliche Mitwisserschaft der Türkisen an dem Ibiza-Video beweisen würden. Laut einem Bericht des Ö1-"Morgenjournals" vom Donnerstag haben Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien und der Soko Ibiza nun ergeben, dass diese E-Mails tatsächlich gefälscht waren und von einem Betrüger verfasst wurden.

Die Ermittlungen zeigten mehrere Widersprüche: Einerseits habe der mutmaßliche Betrüger – ein junger Oberösterreicher – damals behauptet, er habe die E-Mails von einer ÖVP-nahen Agentur im ersten Wiener Bezirk abgesaugt. Die Agentur zur Modernisierung der Ukraine hatte zu jener Zeit ihren Sitz aber nicht mehr am beschriebenen Ort, sondern war schon in den 19. Bezirk übersiedelt.



Andererseits habe die Auswertung des Suchverlaufs auf dem Computer des Mannes nach einer Hausdurchsuchung ergeben, dass er nach Details gesucht hatte, die den E-Mails den Anschein von Authentizität hätten geben sollen. Zum Beispiel suchte der Mann danach, dass der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel im Februar 2018 in Brüssel gewesen war. Außerdem soll er spielsüchtig sein und Geld gebraucht haben.

Ermittlungen laufen

Laut dem Ö1-Bericht wurden diese Details inoffiziell von den Behörden bestätigt, der Akt läuft aber als Verschlusssache. Dem Mann drohe eine Betrugsanklage. Die "Presse" zitiert den Anwalt des Verdächtigen, der bestätigt, dass gegen seinen Mandaten vor allem wegen des widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem ermittelt wird. Der Vorwurf der Täuschung spiele im Akt kaum noch eine Rolle, meint der Verteidiger.

Die angeblich gefälschten E-Mails zwischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Kanzleramtsminister Blümel sorgten damals für großen Aufruhr. So hieß es in der gefälschten Nachricht, die von Blümel an Kurz verschickt worden sein soll: "Wir haben mehrstündiges Videomaterial, das jeder Überprüfung standhält. Strache + Gudenus. Da sind alle anderen obsolet. Wir brauchen aber eine perfekte Strategie dazu."

E-Mails bei "EU-Infothek" veröffentlicht

Die E-Mails waren in dem umstrittenen Blog "EU-Infothek" veröffentlicht worden. Dessen Betreiber Gert Schmidt gestand mittlerweile die Fälschung ein. Er habe dem spielsüchtigen mutmaßlichen Betrüger knapp 3.000 Euro bezahlt, da dieser auch behauptet habe, mehrere Videos und zudem das Ibiza-Video selbst zu besitzen. Schmidt selbst ist tief in der Glücksspielszene verankert. In der Branche kenne er "jeden", sagte er im Mai zum STANDARD.

Die ÖVP beauftragte nach der Veröffentlichung auch die forensische Abteilung des Beratungsunternehmens Deloitte damit, die E-Mails zu prüfen. Oder, besser gesagt: die Screenshots und Teile der technischen Daten der Nachrichten – mehr sei der ÖVP von dem Medium nicht zur Verfügung gestellt worden. Die Kritiker behaupteten damals, Kurz wolle einmal mehr nur von seinen Problemen ablenken. (red, 3.10.2019)