Viele Menschen schätzen sie, andere hassen sie – die mutwillige Zerstörung von E-Scootern ist jedoch keine Lösung. Foto: APA/dpa/Christoph Soeder

Eigentlich wären E-Scooter ein ideales Fortbewegungsmittel, um in der Stadt rasch kurze Strecken zurückzulegen, ohne Auto oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wenn die Roller jedoch unachtsam auf Gehsteigen abgestellt werden und ihre Benutzer rücksichtslos über Straßen und Gehwege brettern, werden sie rasch zum Ärgernis. Ein Mann in Florida fühlte sich offenbar so provoziert, dass er dutzende E-Scooter in seiner Wohngegend manipulierte. Und zwar so, dass es für Fahrer und andere Straßenverkehrsteilnehmer zu einer echten Gefahr hätte werden können.

Bremskabel gekappt

Der Mann soll rund 140 E-Scooter beschädigt und dabei teilweise auch die Bremskabel durchschnitten haben. Seit April schon soll er sein Unwesen getrieben haben, wie NBC Miami berichtete. Mit Hilfe einer Überwachungskamera konnte er nun überführt werden – die Polizei von Fort Lauderdale veröffentlichte dazu auch ein Video auf Youtube. Der materielle Schaden beläuft sich auf etwa 70 Dollar pro Roller. Berichte über Unfälle, die sich daraus ergeben haben, gibt es nicht. Die betroffenen Geräte wurden aus dem Verkehr gezogen.

FLPDPIO

Der Mann ist durchaus nicht alleine mit seinem Hass auf die Roller. So gibt es mittlerweile einen eigenen Instagram-Account, auf dem die Zerstörung von E-Scootern regelrecht zelebriert wird. (red, 3.10.2019)