Madagaskar

Mit ihrem charakteristischen Ringelschwanz und den schwarzen Augenmasken sind die Kattas das inoffizielle Maskottchen Madagaskars, des Inselstaats vor der afrikanischen Südostküste. Und noch eine Besonderheit zeichnet die Primatenart aus der Gruppe der Lemuren aus: In ihren Familiengruppen, die bis zu 15 Mitglieder haben, geben die Weibchen den Ton an. Was wörtlich zu nehmen ist: Mehr als 25 Laute haben Forscher bei den Kattas bisher identifiziert. So schnurren sie wie Katzen, wenn sie sich wohlfühlen, und bellen bei Gefahr. Bedroht wird ihr Überleben vor allem durch die Abholzung ihres Lebensraums und die aktive Bejagung durch den Menschen.

