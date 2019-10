Am beliebtesten ist in Österreich Früchtetee – Schwarztee nur auf Platz vier

Für die Engländer gehört er zum Lebensstil, in Österreich ist regelmäßiger Teegenuss nach wie vor nur für eine Minderheit ganz selbstverständlich, das zeigt eine Erhebung von Marketagent im Auftrag von Demmers Teehaus, die am Donnerstag präsentiert wurde.

Demnach ist der wichtigste Grund um Tee zu trinken, die Gesundheit, mehr als zwei Drittel gaben dies als Begründung an, der Geschmack des Tees wird hingegen nur von 42 Prozent angegeben, dazwischen folgt "Aufwärmen" mit 53 Prozent. (Mehrfachnennungen waren möglich).

Insgesamt trinkt mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Österreicher mehrmals wöchentlich Tee, aber nur 16,7 Prozent tun dies im Kaffeetrinkerland Österreich täglich. 3,6 Prozent geben an, überhaupt nie Tee zu trinken.

Teetrinken ist weiblich

Deutliche Unterschiede beim Thema Tee zeigen sich bei bei den Faktoren Geschlecht, Bildung und Alter: Für Frauen ist Tee jedenfalls ein viel größeres Thema als für Männer. Fast 43 Prozent geben an, mehrmals pro Woche Tee zu trinken, bei den Männern sind es nur rund 30 Prozent. Und Tee an jemanden zu verschenken, ziehen überhaupt nur sechs Prozent der Männer in Erwägung – im Gegensatz zu 20 Prozent der Frauen.

Tee ist in Österreich bei Frauen deutlich beliebter als bei Männern. Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyCherkasov

Höher Gebildete trinken häufiger Tee

Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich Bildungsgrad und Alter: Je älter und je höher der Bildungsgrad, desto eher wird Tee getrunken (33 Prozent Personen ohne Matura versus 43 Prozent mit Matura).

Auch bei der Zubereitungsart gibt es verschiedene Vorlieben: Fast die Hälfte der Frauen greift auch zu losem Tee, bei den Männern sind es nur rund 35 Prozent. Das trifft auch auf 53 Prozent der Teetrinker mit Matura zu, im Gegensatz zu jenen ohne Matura: Hier geben nur 36 Prozent an, hin und wieder losen Tee aufzubrühen. Insgesamt ist der Teebeutel aber natürlich am beliebtesten: 91 Prozent der Teetrinker bereiten zumindest ab und zu Tee im Beutel zu, aber nur 42 Prozent in loser Form.

Bei der Lieblingssorte und den Orten, an denen Tee getrunken wird, ist man von den Engländern ebenfalls weit entfernt: Schwarzer Tee landet nur auf Platz vier der beliebtesten Sorten – am liebsten wird Früchtetee getrunken, dahinter folgen Kräutertee und grüner Tee. Und das am besten daheim am Sofa: 57 Prozent geben dies als bevorzugten Ort des Konsums an – nur 19 Prozent trinken Tee in der Arbeit. (red, 3.10.2019)