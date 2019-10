Neue Schweizer Banknoten lindern nicht alte Probleme mit Frankenkrediten. Tausende Polen bekamen vor dem EuGH recht. Foto: Schweizerische Nationalbank / STR

Luxemburg – Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat einer Klage polnischer Frankenkreditnehmer am Donnerstag stattgegeben. Tausende Verbraucher bekämpften die Klauseln in ihren Darlehensverträgen und mit ihnen den von Banken wie der Raiffeisen Bank International (RBI) bei der Umrechnung der Rückzahlungsraten für Kredite von Schweizer Franken in Złoty verwendeten Kurs, der die Kreditraten im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise exorbitant verteuert hatte.

Die missbräuchlichen Klauseln über die Wechselkursdifferenz dürfen nicht durch allgemeine Bestimmungen des polnischen Zivilrechts ersetzt werden, teilte der Gerichtshof der Europäischen Union am Donnerstag mit. Ändere sich der Hauptgegenstand dieser Kreditverträge nach dem Wegfall der missbräuchlichen Klauseln so, dass die Verträge nicht mehr an Fremdwährung gekoppelt wären, zugleich aber an einen auf dieser Währung basierenden Zinssatz gebunden blieben, steht das Unionsrecht der Feststellung der Unwirksamkeit dieser Verträge nicht entgegen, so der EuGH.

Verträge sind nichtig

Heißt auf gut Deutsch: Bestimmte Verträge sind nichtig, weil Banken wie Raiffeisen oder die Commerzbank-Tochter M-Bank die Wechselkurse und somit die Höhe des Restsaldos und der zu zahlenden Raten frei bestimmen konnten.

Für ungültig erklärt hatte die Klauseln ein Bezirksgericht in Warschau, das vom EuGH eine Auslegung der EU-Richtlinie zu missbräuchlichen Klauseln erbat. Diese wurde am Donnerstagvormittag veröffentlicht.

Der polnische Bankenverband ZBP schätzt, dass sich die Kosten für alle betroffenen Geldhäuser zusammen auf 60 Milliarden Złoty (knapp 14 Milliarden Euro) belaufen könnten, den Banken in Polen droht eine Klagslawine. Rund 700.000 Polen haben vor Jahren Immobilienkredite in Franken aufgenommen, um von den günstigeren Zinsen in der Schweiz zu profitieren.

Der Kurs der RBI-Aktie gab zeitweise mehr als drei Prozent nach. (ung, 3.10.2019)