PARASITE Südkorea 2019

Regie: Joon-ho Bong

Regie: Joon-ho Bong

mit Kang-ho Song, So-dam Park, Sun-kyon Lee u.a. www.filmladen.at/parasite Ab 18. Oktober 2019 im Kino!

Familie Kim ist ganz unten angekommen: Vater, Mutter, Sohn und Tochter hausen in einem grünlich-schummrigen Keller, kriechen für kostenloses W-LAN in jeden Winkel und sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade. Erst als der Jüngste eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken Villa der Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe. Mit findigen Tricksereien, bemerkenswertem Talent und großem Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die bisherigen Bediensteten der Familie Park nach und nach loszuwerden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für ihre neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine Kette von Ereignissen aus.

Pressestimmen

"Mehr Szenenapplaus gab es noch bei keinem Film in Cannes … Das ist ein Palmengewinner, der das Zeug zum breiten Publikumserfolg hat." – Dominik Kamalzadeh, DER STANDARD

"'Parasite' ist ein Geniestreich, bei dem Inhalt und Form in selten gekonnter Weise korrespondieren: Eine arme Familie schleicht sich in einen Reichenhaushalt ein und schmarotzt darin fröhlich herum, bis die Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Immer wenn man ahnt, wie es weitergehen könnte, ja muss, schlägt der Film einen weiteren Haken – ohne deswegen an innerer Kohärenz zu verlieren. Dazwischen staunt man ob dieser geradezu antiken Symbiose aus Erkenntnis und Unterhaltung, aus Mitleid und Lachen." – Neue Zürcher Zeitung

"Die ebenso lustige wie bitterböse Genremischung zeigt einmal mehr, welch großartiges Autorenkino aus Südkorea kommt." – cinema

"This is a dazzling work, surprising and fully gripping from beginning to end, full of big bangs and small wonders." – Time Out

"… a scabrous, often very funny social satire …" – The New York Times

"The social commentary is almost as powerful as the plot itself." – BBC.com

"The impotent rage Bong feels about that spills into every frame of this incredible film, and leaves us all a little richer as a result." – IndieWire

"A cast on top character form throws itself into a series of increasingly outrageous and mean-spirited situations with spot-on comic timing, perfectly tuned to Bong’s own." – Screen International

"It grips from first frame to last." – Total Film

"… this is a film-maker in total control of his craft." – Times (UK)

"A laugh turns into a snarl which gets stuck in the throat like a sob — or an arrow through the neck — in Bong Joon-ho’s latest wild, wild ride, "Parasite". On paper, that might not sound so very different from the experience of watching Bong’s ‚Snowpiercer‘, ‚Memories of Murder‘ ‚The Host‘ or ‚Okja‘. The Korean trickster god is above all known for his uncategorizable movie melées which tumble bloodily down the genre stairs hitting every step — comedy, horror, drama, social commentary, slasher, creature feature, murder mystery, manifesto for vegetarianism — on the way. But while "Parasite" certainly cycles through more than half that list, the laugh is darker, the snarl more vicious and the sob more despairing than we’ve ever had from him before. Bong is back and on brilliant form, but he is unmistakably, roaringly furious, and it registers because the target is so deserving, so enormous, so 2019: "Parasite" is a tick fat with the bitter blood of class rage." – Variety

