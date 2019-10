Es ist im Prinzip eine ganz harmlose Frage, und doch löst sie oft Stress aus: die Frage nach den bisher geführten Beziehungen. Denn dass man einige vorzuweisen hat, wird ab einem gewissen Alter einfach vorausgesetzt. Doch was, wenn nicht? Was, wenn man sich einfach noch nie verliebt hat oder diese Liebe nicht erwidert wurde? Und was, wenn man einfach nicht auf der Suche nach einer Beziehung ist, weil einem zum Glück nichts fehlt? Oft genug wird die Info über den permanenten Singlestatus mit ungläubigem Staunen oder unqualifizierten Bemerkungen kommentiert. Man sei zu wählerisch, zu kompliziert, zu wenig offen für Neues, zu was auch immer. Vermittelt wird so, dass einem etwas Essenzielles fehle, dass etwas mit der eigenen Person nicht in Ordnung sei, weil man – ob gewollt oder ungewollt – schon immer ohne Partner oder Partnerin durchs Leben ging.

Wie geht es Ihnen mit Ihrem Singlestatus? Foto: Getty Images/iStockphoto/fotografixx

Auch auf Twitter stieß eine Userin mit einem persönlichen Thread eine Debatte dazu an:

Damit traf sie einen Nerv, viele teilten darunter ihre eigenen Erfahrungen. Dieser User erzählt von der damit verbundenen Scham und dem Druck, den er manchmal selbst in seinem engsten Umfeld verspürt:

Als "Statussymbol in der Gesellschaft" nimmt diese Userin Beziehungen war:

"Nicht allein sein wollen" als Grund für eine Beziehung reicht wiederum diesem User nicht aus:

Hatten auch Sie noch nie eine Beziehung?

Warum hat es sich Ihrem Empfinden nach nie ergeben? Fühlen Sie sich von der Gesellschaft und Ihrem Umfeld unter Druck gesetzt – wenn auch nicht beabsichtigt? Ist es Ihnen unangenehm, darüber zu reden – warum? Welche Reaktionen haben Sie erlebt? Und haben Sie das Gefühl, dass Ihnen etwas fehlt? (aan, 4.10.2019)